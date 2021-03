Evento Apple ufficiale, ecco le date della WWDC

La storia si ripete. Così come accaduto nel 2020, anche la Worldwide Developers Conference di quest’anno, in programma dal 7 all’11 giugno, sarà un evento esclusivamente digitale e non ammetterà il pubblico in presenza.

L’annuncio è arrivato da Apple attraverso un comunicato stampa ufficiale. Queste le dichiarazioni di Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations dell’azienda di Cupertino: “Stiamo lavorando per rendere la WWDC 2021 migliore e più grande rispetto al passato, dando agli sviluppatori Apple nuovi strumenti per la realizzazione di applicazioni che cambiano il modo in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo”.

La WWDC rappresenta un evento in cui di solito Apple tende ad annunciare i cambiamenti riguardanti iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS, limitandosi a poche sorprese sul fronte hardware.

Una grande porzione dell’edizione dello scorso anno era però stata dedicata all’annuncio di Mac equipaggati con processori Apple Silicon. Dal momento che la fase di transizione è ancora in atto, appare molto probabile il fatto che Apple possa fornire degli aggiornamenti in merito.

Tra i grandi annunci del 2020 a farla da padrone c’era stata watchOS 7, la versione di OS dedicata a Apple Watch. Quest’anno, invece, in molti si aspettano l’annuncio del tanto vociferato headset per la realtà virtuale o gli occhiali AR.

La decisione di Apple ha dovuto tener conto della situazione di emergenza sanitaria globale purtroppo ancora diffusa nonostante le campagne vaccinali. Anche altri eventi come la conferenza F8 di Facebook, l’Anime Expo e il San Diego Comic Con si terranno soltanto online.

Ci sono però alcune manifestazioni legate al mondo tech, come il Mobile Congress di Barcellona, che cercheranno di ammettere il pubblico in presenza seppur in maniera limitata.