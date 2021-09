Apple Watch 7, tutto ciò che serve è al polso

Apple Watch 7 è realtà e il suo design diventa ancora più accattivante con un display che ricopre praticamente tutta la superficie disponibile, ne aumenta ulteriormente la sua qualità con il 70% in più di luminosità in modalità always on display.

Con l’arrivo del nuovo smartwatch, Apple aggiunge nuove watchfaces con particolari personalizzazioni per renderlo ancora più unico e personale rispetto agli altri.

Apple Watch 7 sarà più grande e disponibile in due versioni: 41 e 45 mm. Grazie a questo potremo avere al polso un display più ampio del 20%.

E’ il più resistente mai creato con una copertura in cristallo frontale capace di resistere alle cadute più dure. Inoltre l’impermeabilità è garantita da una certificazione IP6X e la sua batteria si ricarica il 30% più veloce di Watch 6, pur avendo una durata media di 18 ore.

A proposito di Watch già in commercio, Apple Watch SE ora assume un senso ancora maggiore in quanto ancora con svariati anni di aggiornamenti e la sua permanenza nel catalogo Apple.

Ci sono più funzioni, include nuovi metodi di inserimento testo e ne può contenere fino al 50% in più per avere tutto sott’occhio in una sola schermata. Inoltre tiene monitorata ancora meglio la nostra vita con i sensori che già conosciamo e algoritmi migliorati. I colori disponibili al lancio saranno il nero, oro, blu, rosso e verde scuro.

Ma abbiamo detto che il nuovo orologio intelligente può fare di più e infatti, anche in Italia, arriva Fitness+: 11 tipi di allenamento, tra cui HIIT, Pilates, Forza, Yoga e persino la classica camminata. Ed ora arriva anche l’insegnamento della meditazione.

I prezzi di Apple Watch in USA partono da 399 dollari (modello da 41 mm) e quelli in euro verranno comunicati prossimamente con l’arrivo di Watch Serie 7 in autunno.