iPhone 13 e iPhone 13 Mini, tutto ciò che dovete sapere sul nuovo arrivato

Articolo in costruzione: l’evento Apple “California Streaming” si sta svolgendo in questo momento, aggiorneremo questa pagina con le nuove informazioni al più presto.

Il prodotto che più stavate aspettando è ufficiale, date il benvenuto ad iPhone 13! Il nuovo dispositivo Apple non arriva solo ma è accompagnato da iPhone 13 Mini, la rinnovata generazione di smartphone compatto Apple.

Ecco tutto ciò che è stato annunciato, come specifiche, prezzo e disponibilità di iPhone 13 e iPhone 13 Mini!

iPhone 13 e iPhone 13 Mini saranno disponibili in cinque nuovi colori, con un design leggermente rivisitato rispetto ai modelli che li hanno preceduti. Le fotocamere posteriori sono ora disposte in diagonale mentre il notch è stato rimpicciolito come i rumor suggerivano.

Il display Super Retina XDR è ora in grado di raggiungere una luminosità di picco di 1200 nit.

Il chip al cuore dei nuovi iPhone è il tanto vociferato Apple A15 Bionic. Il chip è composto da una CPU a 6 core (4 core ad alta efficienza e 2 core ad alta potenza), una GPU a 4 core e una NPU a 16 core. Con una potenza di calcolo di 15,8 trilioni di operazioni al secondo, stando ad Apple è fino al 50% più potente del migliore chip per smartphone della concorrenza, un dato sicuramente impressionante!

iPhone 13 e iPhone 13 Mini supportano un maggior numero di bande 5G per una migliore connettività ovunque vi troviate.

L’autonomia della nuova generazione di iPhone è stata migliorata. Apple dichiara che iPhone 13 Mini è in grado di resistere fino a 1:30h in più della generazione precedente mentre iPhone 13 guadagna fino a 2:30h di autonomia.

La nuova fotocamera principale da 12MP è ora in grado di catturare fino al 47% più luce grazie ai pixel dalla dimensione di 1,7 micron e un’apertura focale delle lenti pari a f/1.5. Questa fotocamera guadagna una funzione che l’anno scorso era esclusiva dei modelli “Pro”: Sensor Shift.

La nuova fotocamera principale è affiancata da una nuova fotocamera ultragrandangolare, sempre da 12MP ma con apertura focale f/2.4 e FOV di 120° (lunghezza focale 13mm).

La nuova modalità di registrazione video chiamata “Cinematic Mode” permette la registrazione in formato Dolby Vidion HDR con un sistema di messa a fuoco intelligente basato sulla fotografia computazionale.

Gli iPhone del 2021 sono in grado di cambiare il soggetto a fuoco nell’inquadratura automaticamente in base a modelli avanzati con cui il sistema è stato allenato, in pratica gli iPhone 13 sono stati a “scuola di cinema” dai più grandi registi del mondo. È sempre possibile selezionare manualmente il soggetto su cui iPhone deve concentrarsi toccando lo schermo.