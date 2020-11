Apple Watch, per Spotify non serve più un iPhone collegato

La funzione era stata avvistata per la prima volta già a settembre, quando Spotify aveva iniziato i primi test. Sempre più utenti di Apple Watch LTE stanno però ora segnalando di poter ascoltare la musica direttamente dall’orologio smart di Apple senza necessità di un iPhone collegato.

Una notizia che di certo parà felici i moltissimi utenti che possiedono uno degli Apple Watch di ultima generazione dotato di connettività dati. Utilizzando l’applicazione di Spotify su Apple Watch Cellular è finalmente possibile ascoltare la propria musica preferita sia sfruttando l’altoparlante integrato che delle cuffie bluetooth collegate al wearable.

Al momento sembra che la funzione non sia ancora attiva per tutti ma è in rapida diffusione. Nel caso siate abituati a recarvi in palestra oppure ad andare a correre all’aperto lasciando il vostro amato iPhone al sicuro della vostra casa, potendo contare su uno smartwatch dotato di connettività dati ed in grado di ricevere messaggi e chiamate in autonomia, questa è sicuramente una funzione che apprezzerete.

Non è ancora possibile effettuare delle ricerche manuali dall’app ma è possibile chiedere all’assistente vocale di Apple Siri di riprodurre le tracce desiderate. È anche possibile effettuare la riproduzione di brani, album e playlist recenti che vengono mostrati sull’orologio.

Una funzione simile era già disponibile tramite il servizio della casa di Cupertino chiamato Apple Music, tuttavia è interessante scoprire come ora sempre più utenti possano affidarsi interamente al proprio smartwatch anche se utilizzano servizi musicali di terze parti come Spotify.

Sarebbe interessante scoprire se Spotify sta lavorando anche all’implementazione della comoda feature anche per gli smartwatch WearOS e Tizen dotati di eSIM o SIM e capaci di connettersi alle reti telefoniche in autonomia. Non ci resta che aspettare e vedere come si evolveranno le cose nel prossimo futuro.