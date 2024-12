Sei un appassionato di tecnologia? Seguici su Spotify e scopri le nostre playlist a tema!

Sei un appassionato di tecnologia? Ami immergerti nelle colonne sonore epiche dei videogiochi o lasciarti trasportare da playlist che celebrano la cultura nerd? Abbiamo qualcosa che fa al caso tuo: il nostro profilo Spotify, che raccoglie una selezione unica di playlist curate appositamente per chi, come noi, vive e respira tecnologia e cultura pop.

Seguici su Spotify!

Che tu stia cercando la giusta colonna sonora per accompagnare una sessione di gaming, un sottofondo per testare il tuo nuovo sistema audio, o semplicemente una compilation per rilassarti ricordando i tuoi film e serie TV preferiti, qui troverai pane per i tuoi denti (e musica per le tue orecchie!).

Ecco le playlist che puoi ascoltare sin da subito nel profilo Spotify di Tom's Hardware Italia:

Welcome to the machine: una playlist ricca di tracce che celebrano la tecnologia e l'hardware, con hit indimenticabili come "Welcome to the Machine" dei Pink Floyd, "Technologic" dei Daft Punk e "Hardware Store" di "Weird Al" Yankovic.

una playlist ricca di tracce che celebrano la tecnologia e l'hardware, con hit indimenticabili come "Welcome to the Machine" dei Pink Floyd, "Technologic" dei Daft Punk e "Hardware Store" di "Weird Al" Yankovic. Brani per testare impianti audio : come dal titolo, un mix di tracce perfette per mettere alla prova qualsiasi impianto audio. Da bassi profondi a dettagli cristallini, questa playlist ti permetterà di scoprire ogni sfumatura sonora.

: come dal titolo, un mix di tracce perfette per mettere alla prova qualsiasi impianto audio. Da bassi profondi a dettagli cristallini, questa playlist ti permetterà di scoprire ogni sfumatura sonora. Tom's Xmas Songs: la nostra nuova playlist a tema natalizio, per chi vuole passare le feste ascoltando versioni decisamente più interessanti delle classiche canzoni di Natale tra remix tecno e dance. Insomma, passerete le vacanze ballando!

Foto di tomasi da Pixabay

Perché seguirci su Spotify?

Abbiamo creato questo profilo proprio con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di chi vive tra gadget, controller e schermi. Non si tratta solo di musica, ma di vere e proprie esperienze sonore che raccontano storie e accendono l'immaginazione.

Inoltre, ogni mese aggiorniamo il profilo con una nuova playlist, così da offrire sempre qualcosa di fresco e coinvolgente. Seguendo il profilo, sarai sempre al passo con le ultime novità e tendenze musicali del mondo tecnologico e nerd o scoprirai playlist a tema con la stagione in corso.

Infine, se sei un vero appassionato di videogiochi ti consigliamo anche di seguire il profilo Spotify di SpazioGames.it, dove ogni mese vengono caricate playlist a tema gaming davvero imperdibili!