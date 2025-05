Spotify: gli audiolibri saranno acquistabili su iOS

La battaglia tra le piattaforme digitali e Apple raggiunge un nuovo capitolo con Spotify che punta a rivoluzionare l'esperienza di acquisto degli audiolibri per gli utenti iPhone. Il colosso dello streaming musicale ha recentemente sottoposto ad Apple un aggiornamento che permetterebbe agli utenti iOS di visualizzare direttamente nell'app i prezzi degli audiolibri e di acquistarli tramite link esterni. Una mossa che potrebbe segnare un punto di svolta nel lungo conflitto tra sviluppatori e il rigido ecosistema della mela.

Questa iniziativa di Spotify rappresenta una diretta conseguenza dell'ordine emesso dalla giudice Yvonne Gonzalez Rogers nella causa Epic Games contro Apple. La magistrata ha stabilito che Apple si trova in "deliberata violazione" di un'ingiunzione del 2021, ordinando al colosso di Cupertino di cessare l'imposizione di commissioni fino al 27% sugli acquisti effettuati tramite link esterni. La sentenza ha inoltre vietato ad Apple di limitare il modo in cui gli sviluppatori indirizzano gli utenti verso acquisti al di fuori dell'App Store.

L'aggiornamento proposto da Spotify, se approvato, rappresenterebbe un cambiamento fondamentale nell'esperienza utente. Gli abbonati Premium potrebbero anche acquistare "ricariche" per ottenere tempo di ascolto aggiuntivo per gli audiolibri. Una semplificazione drastica rispetto al sistema attuale, che aveva costretto Spotify a rimuovere completamente la possibilità di acquistare audiolibri da iOS.

Precedentemente, Spotify aveva tentato di aggirare le restrizioni imposte da Apple non mostrando il prezzo degli audiolibri nell'app e inviando invece agli utenti un'email con un link per completare l'acquisto sul web. Una soluzione macchinosa che aveva finito per penalizzare l'esperienza utente e che ora potrebbe essere superata grazie al nuovo scenario legale.

"Questo aiuta a livellare il campo di gioco consentendo agli sviluppatori di offrire informazioni di base sui prezzi e link di facile accesso per acquistare beni digitali attraverso iPhone senza passaggi inutili o tasse aggiuntive imposte da Apple", ha dichiarato Spotify in un comunicato ufficiale. Una trasformazione che potrebbe ridefinire l'intero ecosistema iOS, storicamente chiuso e controllato.

Spotify non è l'unica azienda a tentare di sfruttare le nuove politiche meno restrittive. Anche le app di Kindle, Patreon e l'emulatore Delta stanno cercando di approfittare della situazione, introducendo modalità di acquisto alternative che bypassano il sistema di pagamento Apple e le relative commissioni. Una tendenza che potrebbe accelerare nei prossimi mesi, modificando radicalmente l'ecosistema delle app iOS.

Nonostante Apple abbia chiesto alla corte di sospendere l'ordine mentre presenta appello contro la decisione, il cambiamento sembra ormai avviato. La risposta di Cupertino sarà determinante: approvare l'aggiornamento di Spotify significherebbe riconoscere una nuova era di apertura nel proprio ecosistema, mentre rifiutarlo porterebbe probabilmente a nuove battaglie legali.

Per gli utenti, questi sviluppi potrebbero tradursi in un'esperienza più fluida e potenzialmente in prezzi più competitivi, eliminando il sovrapprezzo che gli sviluppatori erano costretti ad applicare per compensare le commissioni Apple. L'ecosistema digitale sta vivendo una fase di profonda trasformazione, con implicazioni che vanno ben oltre il semplice acquisto di audiolibri su iPhone.