Asus ROG Phone 3, cambio di design in vista

Ecco la prima immagine del nuovo Gaming Phone Asus ROG Phone 3, diffusa dall’ente di certificazione Cinese TENAA.

Il design del nuovo smartphone, almeno per quanto riguarda queste foto, sembra più sobrio rispetto ai precedenti modelli. Abbiamo anche un video, molto breve, che mostra il dispositivo nella sua interezza.

Dopo il passaggio su Antutu, la data di presentazione si avvicina e i rumors ci forniscono anche parte della scheda tecnica che chiaramente replicherà quella di un top di gamma con alcuni accorgimenti per migliorare il suo focus, ovvero l’esperienza di gioco.

Batteria capiente da quasi 6000 mAh e led luminosi presenti, sopratutto quello che illumina il logo posteriore che sarà sempre RGB.

Nella parte frontale un display da 6,59 pollici AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Nessun notch, fori o quant’altro. Il design è bilanciato e simmetrico con delle cornici contenute che contengono anche le fotocamere anteriori.

A proposito di fotocamera, quella posteriore è disposta in orizzontale e formata da 3 sensori: il primo da 64 MP, il secondo da 13 MP grandangolare e il terzo è un teleobiettivo con possibilità di Zoom 3X senza perdita di dettaglio.

Il Soc sarà ovviamente lo Snapdragon 865 con un leggero overclock rispetto a come Qualcomm lo configura, coadiuvato da 16 GB di RAM e un sistema di raffreddamento adatto ad intense e lunghe esperienze gaming.

Infine, il tutto sarà gestito da Android 10 con la ROG UI come interfaccia utente personalizzata. Non abbiamo informazioni sul prezzo di vendita ma se tanto ci da tanto, dovrebbe ricalcare quello di ROG Phone 2, ovvero 699 euro.

Se non volete spendere cifre esose per il ROG Phone 3, potete sempre optare per il Black Shark 2 di Xiaomi. Lo trovate qui.