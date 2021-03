Asus ha rotto il silenzio sulla sua nuova gamma di smartphone da gaming, annunciando ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro e ROG Phone 5 Ultimate. Potenza, longevità e display cristallino sono alcune delle caratteristiche principali di una linea pensata appositamente per i gamer.

ROG Phone 5 sfrutta la potenza dell’ultimo processore Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Platform, che racchiude innovazioni all’avanguardia in termini di 5G, Intelligenza Artificiale (AI), gaming ed elaborazione fotografica. Debutta anche la soluzione Qualcomm Game Quick Touch, che permette di aumentare la responsività fino al 20% e ridurre sensibilmente la latenza.

Il modello "Storm White" di ROG Phone 5

Per consentire prestazioni ottimali, inoltre, ROG Phone 5 si avvale di GameCool 5, sistema di dissipazione del colore che presenta una rinnovata struttura termica ottimale, con la CPU posizionata al centro del dispositivo e la batteria divisa in due parti, ognuna situata su ciascun lato della CPU.

Per una grafica di gioco ultra-fluida e ultra-reattiva, la serie ROG Phone 5 è dotata di un display certificato AMOLED con supporto HDR10+, refresh rate fino a 144 Hz, 1ms di tempo di risposta e una latenza al touch bassissima di soli 24,3 ms.

Ottime notizie anche sul fronte longevità: lo smartphone è dotato di una batteria da 6000mAh e all’interno della confezione viene fornito in dotazione un adattatore HyperCharge da 65 watt, per ricaricare la batteria nel più breve tempo possibile.

La serie ROG Phone 5 porta avanti la filosofia di design “built-for-gamers” del brand con ROG Vision, una soluzione mai vista prima con display posteriore, disponibile esclusivamente su ROG Phone 5 Pro e ROG Phone 5 Ultimate, che mostra animazioni personalizzabili, in risposta a una varietà di eventi di sistema e di gioco.

Lo smartphone della linea ROG Phone 5 Ultimate

ROG Phone 5 Pro è dotato di un display ROG Vision a colori, mentre ROG Phone 5 Ultimate presenta una versione monocromatica. La parola d’ordine della nuova gamma di smartphone è controllo totale. Grazie al sistema di AirTrigger 5, radicalmente aggiornato, i giocatori possono avere tre modalità distinte per interagire con il proprio ROG Phone 5, permettendo un livello di controllo del gioco impareggiabile.

La serie ROG Phone 5 supporta un totale di 10 diversi controlli di movimento, funzione senza precedenti, in modo che i gamer possano scegliere facilmente le mosse che si adattano meglio al proprio titolo di gioco preferito. In un gioco di racing, ad esempio, è possibile ruotare il telefono per sterzare o tirarlo verso di sé per frenare.

ROG Phone 5 Pro e ROG Phone 5 Ultimate dispongono di ulteriori sensori tattili innovativi nascosti sulla parte posteriore, che forniscono funzioni di trigger L2/R2, proprio come un controller per console di gioco. Questi trigger aggiuntivi funzionano integrati ai sensori ultrasonici, ai pulsanti dell’AeroActive Cooler 5 e ai controlli di movimento per garantire un’esperienza di gioco totale.

Disponibilità e prezzi

ROG Phone 5 (qui la nostra recensione) è disponibile in Italia in tre diverse configurazioni (8/128GB, 12/256GB, 16/256GB) e in duplice colorazione (Phantom Black e Storm White). Quella da 16GB di RAM e 256GB di storage è già disponibile all’acquisto al prezzo di 999,00 euro, mentre quella da 12GB di RAM e 256GB di storage (attualmente in pre-ordine) e da 8GB di RAM e 128GB di storage (in arrivo ad aprile), sono rispettivamente vendute al prezzo di 899,00 euro e 799,00 euro.

ROG Phone 5 Pro (16/512GB), realizzato esclusivamente nella finitura Phantom Black, sarà disponibile nel mese di aprile, ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.199,00 euro.

ROG Phone 5 Ultimate (18/512GB) sarà disponibile, invece, in edizione limitata e unicamente nella finitura Storm White nel mese di maggio, ad un prezzo consigliato al pubblico di 1.299,00 euro. Tutti coloro che acquisteranno ROG Phone 5 Ultimate riceveranno la ROG Ultimate Fan Gift Collection, un’esclusiva box ricca di accessori a tema black/white.

Nel corso delle prossime settimane, arriveranno, infine, sul sito ufficiale ASUS tutti gli accessori dell’ecosistema ROG Phone 5.