Attenti al malware su Android: una telefonata ti prosciuga il conto in banca

Si chiama BRATA il nuovo malware appena approdato in Italia in grado di rubare i dettagli bancari degli utenti Android e quindi di svuotare il loro conto in banca. Secondo gli esperti di sicurezza informatica di Cleafy, BRATA arriva dal Brasile e fa parte di una campagna di malware molto estesa che non accenna a fermarsi. Nell’ultimo anno, le infezioni da trojan ad accesso remoto (RAT) sono state innumerevoli. BRATA, però, rappresenta una minaccia particolarmente insidiosa, includendo nella sua dinamica anche il colloquio con una persona reale.

Per prima cosa, gli aggressori inviano all’utente il classico messaggio di testo (SMS) contenente un link al presunto sito Web della banca. Se la vittima preme sul collegamento, viene reindirizzata al download di un’app anti-spam con la promessa che un operatore bancario la contatterà al più presto per discutere dell’app in questione. Ed effettivamente la chiamata arriva: dall’altra parte della cornetta, una persona in carne e ossa cerca di convincere l’utente a scaricare l’applicazione, sfruttando tecniche di ingegneria sociale per rassicurarlo circa la sua identità. Se l’utente ci casca e installa l’app, questa può essere utilizzata per controllare il telefono a distanza.

Nello specifico, BRATA è in grado di intercettare gli SMS, registrare e trasmettere lo schermo, disinstallare app specifiche (es. antivirus), disattivare Google Play Protect per evitare che l’app venga contrassegnata come “sospetta”, nascondere l’icona dell’app, intervenire sulle impostazioni del dispositivo per ottenere più privilegi, sbloccare il dispositivo con un pin o una sequenza segreta.

BRATA ha iniziato a circolare in Brasile nel 2019, ma adesso il target di vittime principale si è spostato in Lituania, nei Paesi Bassi e anche in Italia. L’invito, dunque, è a prestare attenzione e a non cliccare sui link contenuti nei messaggi di chi si spaccia per il vostro istituto bancario.