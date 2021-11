Malware Android Anatsa: disinstallate subito queste app!

Sebbene i controlli sul Google Play Store siano diventati più affidabili nel captare la presenza di malware nelle app, i malintenzionati trovano sempre nuovi modi per portare contenuti maligni all’interno degli smartphone degli ignari utenti, che si possono ritrovare da un momento all’altro depredati di informazioni bancarie e dati personali.

A dare l’allarme questa volta sono i ricercatori di ThreatFabric, un’azienda che si occupa principalmente di sicurezza informatica per i sistemi mobili: alcune applicazioni all’apparenza innocue, scaricate complessivamente più di 300mila volte, avrebbero nascosto al proprio interno un trojan detto Anatsa in grado di sottrarre informazioni personali e bancarie, comprese le chiavi per l’autenticazione a due fattori.

Le applicazioni incriminate utilizzano un metodo particolarmente ingegnoso per non essere riconosciute come malevole dagli scan di Google, ormai quasi completamente automatizzati in base ad algoritmi di machine learning che analizzano il numero e il tipo di autorizzazioni richieste dalle applicazioni per poter funzionare.

Per aggirare i sistemi di controllo, infatti, queste applicazioni si presentano come scanner di codici QR o documenti PDF, assistenti per il fitness o addirittura “portafogli” per le criptovalute: tutti servizi che richiedono accesso solo all’archiviazione o alla fotocamera e risultano pertanto innocue agli occhi di Google.

La versione disponibile sul Play Store di queste applicazioni, in effetti, non contiene il trojan Anatsa: l’utente scarica il contenuto dannoso solo in un secondo momento, quando appena installata l’app richiede un aggiornamento su un servizio di terze parti per poter continuare a funzionare correttamente. Il team di ThreatFabric ha rilevato la differenza tra prima e dopo l’aggiornamento nelle autorizzazioni concesse e nel codice stesso delle app.

La trappola è resa ancora più astuta dal fatto che, anche dopo aver installato l’aggiornamento contenente il trojan, queste applicazioni funzionano perfettamente per lo scopo per cui sono state scaricate, rendendo l’utente ancora meno sospettoso riguardo alla loro natura.

Oltre ad Anatsa, il team di ThreatFabric ha rilevato la presenza di altri tre trojan Android dal funzionamento simile: Alien, Hydra ed Ermac. In tutti questi casi, attraverso lo sblocco dei permessi dei servizi di accessibilità, il trojan avrà pieno accesso a ogni componente software del telefono, mettendo a rischio la sicurezza delle informazioni bancarie e personali degli utenti.

Queste sono le dodici applicazioni segnalate da ThreatFabric come possibili veicoli per i trojan Android, complete del nome identificativo del loro pacchetto e di codice univoco SHA-256. Se le avete già installate, provvedete immediatamente a eliminarle dal vostro smartphone e verificare lo stato dei vostri account e servizi di homebanking.

Two Factor Authenticator – com.flowdivison – a3bd136f14cc38d6647020b2632bc35f21fc643c0d3741caaf92f48df0fc6997

Protection Guard – com.protectionguard.app – d3dc4e22611ed20d700b6dd292ffddbc595c42453f18879f2ae4693a4d4d925a

QR CreatorScanner – com.ready.qrscanner.mix – ed537f8686824595cb3ae45f0e659437b3ae96c0a04203482d80a3e51dd915ab

Master Scanner Live – com.multifuction.combine.qr – 7aa60296b771bdf6f2b52ad62ffd2176dc66cb38b4e6d2b658496a6754650ad4

QR Scanner 2021 – com.qr.code.generate – 2db34aa26b1ca5b3619a0cf26d166ae9e85a98babf1bc41f784389ccc6f54afb

QR Scanner – com.qr.barqr.scangen – d4e9a95719e4b4748dba1338fdc5e4c7622b029bbcd9aac8a1caec30b5508db4

PDF Document Scanner – Scan to PDF – com.xaviermuches.docscannerpro2 – 2080061fe7f219fa0ed6e4c765a12a5bc2075d18482fa8cf27f7a090deca54c5

PDF Document Scanner – com.docscanverifier.mobile – 974eb933d687a9dd3539b97821a6a777a8e5b4d65e1f32092d5ae30991d4b544

PDF Document Scanner Free – com.doscanner.mobile – 16c3123574523a3f1fb24bbe6748e957afff21bef0e05cdb3b3e601a753b8f9d

CryptoTracker – cryptolistapp.app.com.cryptotracker – 1aafe8407e52dc4a27ea800577d0eae3d389cb61af54e0d69b89639115d5273c

Gym and Fitness Trainer – com.gym.trainer.jeux – 30ee6f4ea71958c2b8d3c98a73408979f8179159acccc01b6fd53ccb20579b6b

Gym and Fitness Trainer – com.gym.trainer.jeux – b3c408eafe73cad0bb989135169a8314aae656357501683678eff9be9bcc618f

Vale inoltre un altro avvertimento di ordine più generale: per quanto riguarda la scansione di documenti e codici QR, le versioni più avanzate di Android prevedono già entrambe queste feature come parte delle modalità della fotocamera: affidatevi alle funzionalità già esistenti, o ad altri servizi affidabili come Adobe Scan o Google Lens, anziché mettere a rischio la vostra sicurezza.