Delle scelte in fatto smartphone di Bill Gates vi avevamo già parlato lo scorso anno, in un articolo basato su una dichiarazione del fondatore di Microsoft a Andrew Ross Sorkin durante una diretta su Clubhouse.

In quell’occasione, Bill Gates aveva ammesso di preferire Android ad iOS, senza però fornire ulteriori dettagli sul modello di smartphone in suo possesso.

Ebbene, nel corso di un Reddit AMA di questa settimana, il papà di Windows ha precisato di usare un telefono Android pieghevole come suo daily driver, ma non il modello che ci aspettavamo. Al pieghevole di casa Microsoft Surface Duo, infatti, Bill Gates preferirebbe il Samsung Galaxy Z Fold 3, un dispositivo estremamente comodo per quelle che sono le sue esigenze personali e lavorative.

Il grande schermo del Galaxy Z Fold 3, dice, gli permette di “farla franca” usando un unico device – il pieghevole stesso – abbinato a un “grande PC portatile”.

Insomma, al momento, i device che Bill Gates usa abitualmente sono soltanto due: il Samsung Galaxy Z Fold e questo “grande PC portatile” non meglio specificato.

È probabile che Bill Gates abbia optato per un telefono Samsung per via della stretta collaborazione tra Microsoft e il brand coreano, che tra le altre cose consente ai vari Galaxy di integrarsi molto bene con Windows. Ovviamente siamo lontani dall’esperienza offerta da Apple con il suo ecosistema, ma non è detto che in futuro i due partner non stringano una collaborazione ancora più stretta che porti alla creazione di un ecosistema alternativo in grado di competere con quello della Mela.

A proposito di Apple, Bill Gates non ha mai negato di preferire la flessibilità di Android alla rigidità di iOS, anche se nel 2021 affermava di non disdegnare l’uso di iPhone come secondo telefono.

La cosa effettivamente curiosa è che Bill Gates usi un Samsung Galaxy Z Fold 3 e non un Microsoft Surface Duo, per quanto quest’ultimo sia simile al Z Fold 3 e offra tutto sommato la stessa esperienza d’uso del pieghevole marchiato Samsung.