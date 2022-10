Durante l’evento Made by Google di ieri, l’azienda americana ha annunciato i suoi due nuovi smartphone top di gamma Pixel 7 e Pixel 7 Pro già disponibili all’acquisto, mentre ci ha mostrato un ulteriore anteprima delle capacità di Pixel Tablet in arrivo nel 2023.

Un altro interessante ed attesissimo prodotto è stato ufficializzato dal colosso di Mountain View: il Pixel Watch. Il primo smartwatch a marchio Google non è ufficialmente venduto nel nostro Paese, tuttavia esistono diversi metodi per acquistarlo immediatamente anche dall’Italia!

Indice:

Chiedere aiuto ad amici o parenti

La prima soluzione al vostro problema è ovviamente la più semplice e scontata. Se avete conoscenti, amici o parenti che risiedono in uno dei Paesi in cui il Pixel Watch è attualmente disponibili potreste chiedere aiuto a loro!

Essi potrebbero recarsi in un negozio fisico, come Saturn o Mediamarkt in Germania, per acquistare il vostro nuovo scintillante smartwatch oppure potrebbero fornirvi un indirizzo a cui far spedire il terminale in caso di acquisto online tramite Amazon o Google Store esteri.

Una volta che loro riceveranno l’orologio potrete organizzare il pick-up da parte di un corriere che poi recapiterà il pacco a casa vostra in Italia! Semplice ed efficace.

Affidarsi a servizi di inoltro postale

In mancanza di conoscenti residenti all’estero, è sempre possibile sostituirli con un servizio di inoltro postale. Si tratta di attività che forniscono ai clienti degli indirizzi di recapito locali a cui far consegnare i propri pacchi e che poi si occuperanno di inoltrare la merce.

Attenzione a chi vi affidate! Il negozio da cui acquisterete il vostro Google Pixel Watch non si prenderà alcuna responsabilità di cosa succederà al pacco una volta consegnato all’indirizzo da voi inserito in fase di acquisto. Accertatevi che il servizio di inoltro postale sia conosciuto, testato ed affidabile o potreste perdere lo smartwatch per sempre senza possibilità di rimborso.

Ricordatevi che in questo caso saranno da aggiungere al prezzo dello smartphone i costi relativi al servizio di inoltro che solitamente possono aggirarsi all’incirca su una ventina di euro.

Gli Amazon stranieri spediscono in Italia!

Il metodo sicuramente più facile per portarsi a casa un Google Pixel Watch è quello di acquistare da negozi esteri che spediscono direttamente anche in Italia. Controllando le versioni estere di Amazon in cui l’orologio è ufficialmente venduto abbiamo infatti potuto notare la dicitura “Spedisce in Italia“!

Al momento è possibile farsi spedire lo smartwatch Google dalla Francia (sia la versione BT/Wi-Fi) e dalla Gran Bretagna che però offre il prezzo in sterline meno conveniente.

Gli smartwatch sono disponibili in ogni versione e in tutte e quattro le colorazioni. La procedura d’acquisto è identica a quella che avreste con Amazon Italia: fate il login, aggiungete il prodotto al carrello e completate il pagamento.

Noi continueremo a tenervi aggiornati nel caso Google Pixel Watch diventasse disponibile all’acquisto anche in Italia tramite canali ufficiali!