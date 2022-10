Uno dei momenti più importanti dell’anno nel mondo mobile è finalmente giunto. Scopriamo insieme nel dettaglio le caratteristiche principali dei nuovi prodotti Google, con il brand Pixel che torna a rubare le attenzioni della scena tech.

Per due nuovi smartphone della linea Google Pixel però (Pixel 7 e Pixel 7 Pro) per i quali essere contenti, una brutta notizia potrebbe far storcere il naso a qualcuno di voi. Ma procediamo con ordine e scopriamo insieme caratteristiche tecniche, prezzi e disponibilità delle novità Made by Google per questo fine 2022.

Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro: una naturale evoluzione

Big G quest’anno ha voluto giocare a carte scoperte. La presentazione del design dei due nuovi smartphone è avvenuta, infatti, durante il Google I/O 2022. Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro arrivano anche nel nostro mercato direttamente al lancio, a differenza della passata generazione che si era fatta attendere diversi mesi prima di poter arrivare anche alle nostre latitudini.

I due nuovi dispositivi della linea Pixel sono da intendersi come delle naturali evoluzioni dei precedenti modelli immessi sul mercato esattamente 12 mesi fa. A livello di design le scelte stilistiche sono state ampiamente “spoilerate” da Google stessa e vedono le linee introdotte con la famiglia Pixel 6 assolutamente protagoniste e ancora più rifinite. Il linguaggio visivo non cambia quindi, seppur Pixel 7 presenti uno schermo ancora più compatto della passata generazione, provando a offrire un’opzione in quest’ambito ai tanti amanti del tema. La famosa camera bar è protagonista al posteriore, in un corpo interamente costruito in vetro con frame laterale in alluminio.

Inalterato anche l’approccio “ideologico“, con le differenze che l’hanno scorso hanno marcato i due modelli (Pro e non Pro) presenti anche quest’anno (solo Pixel 7 Pro è infatti dotato della lente aggiuntiva periscopica).

Perché scegliere un Google Pixel 7?

Un’estetica quasi invariata quindi che però non deve tratte in inganno. Le modifiche sotto al cofano sono molte, a partire dal nuovo chip Google Tensor G2, con in mente sempre una volontà ben precisa in quel di Big G: offrire agli utenti lo smartphone più pro-attivo sul mercato.

Che si tratti infatti di ottenere le migliori foto possibili in ogni contesto di utilizzo così come ottenere il massimo dalla propria autonomia (grazie ai calcoli dell’AI basati sul nostro utilizzo), gli smartphone Google Pixel provano da sempre a semplificare la vita degli utenti, rendendo funzioni avanzate alla portata dell’utente comune.

Parlando di fotocamere sono moltissime le novità introdotte, poche legate all’hardware e molte al software:

Pixel 7 ora supporta uno zoom fino a 8x e Pixel 7 Pro fino a 30x grazie all’ormai nota tecnologia Super Res Zoom che permette di ottenere risultati nitidi anche se l’ingrandimento è solo in parte ottico e il resto digitale

e Pixel 7 Pro grazie all’ormai nota tecnologia Super Res Zoom che permette di ottenere risultati nitidi anche se l’ingrandimento è solo in parte ottico e il resto digitale Pixel 7 Pro supporta ora la Modalità Macro per foto di qualità fino ad un minimo di 3cm di distanza dal soggetto

per foto di qualità fino ad un minimo di di distanza dal soggetto Inquadratura guidata permette alle persone non vedenti o ipovedenti di scattarsi selfie grazie a una combinazione di guida audio precisa, animazioni visive ad alto contrasto e feedback tattile

permette alle persone non vedenti o ipovedenti di scattarsi selfie grazie a una combinazione di guida audio precisa, animazioni visive ad alto contrasto e feedback tattile Entrambi gli smartphone supportano la registrazione video HDR a 10 bit e la modalità sfocatura cinematografica

e la Foto Nitida permette tramite Google Foto di sfruttare gli algoritmi di machine learning per migliorare le foto sfocate, anche quelle vecchie e scattate con altri smartphone

permette tramite Google Foto di sfruttare gli algoritmi di machine learning per migliorare le foto sfocate, Gli algoritmi della fotocamera Real Tone sono stati addestrati con più di 10.000 ritratti aggiuntivi di persone di colore dai partner esperti di immagini di Google, per garantire la resa autentica di tutte le tonalità della pelle

sono stati addestrati con più di 10.000 ritratti aggiuntivi di persone di colore dai partner esperti di immagini di Google, per garantire la La modalità Foto notturna ora richiede solo la metà del tempo di esposizione normale

Grazie a Chiamata Nitida sarà possibile ridurre al minimo i suoni di distrazione come il vento e il traffico durante le telefonate, migliorando al contempo la voce dell’interlocutore. Così i vostri amici potranno chiamarvi da qualsiasi luogo e voi sarete in grado di sentirli benissimo.

Sicurezza e personalizzazione sono poi due altri temi da sempre molto cari all’azienda e che trovano ampio spazio nella nuova gamma di dispositivi appena presentati. Per il primo tema, il nuovo chip Titan M2 ci permetterà di godere appieno di tute le funzioni digitali con la sicurezza assoluta in relazione ai nostri dati personali. Per quanto riguarda invece la personalizzazione, Android 13 offre ancora di più in merito con un nuovo aggiornamento legato alla funzione temi, ora ancora più basato sul proprio gusto personale.

Specifiche tecniche di Google Pixel 7 (Pro)

Google Pixel 7 Google Pixel 7 Pro Dimensioni e peso 155,6 x 73,2 x 8,7 mm – 197g 162,9 x 76,6 x 8,9 mm – 212g Display 6,3″ 20:9 aspect ratio FHD+ (1080 x 2400) OLED 416 PPI 90Hz Corning Gorilla Glass Victus 1000 nit (1400 in HDR)

6,7″ 19,5:9 aspect ratio QHD+ (1440 x 3120) LTPO OLED 512PPI 120Hz Corning Gorilla Glass Victus 1000 nit (1500 in HDR)

Processore Google Tensor G2 Titan M2 Google Tensor G2 Titan M2 Memorie 8GB LPDDR5 RAM

128GB/256GB UFS 3.1 12GB LPDDR5 RAM

128GB/256GB/512GB UFS 3.1 Batteria 4355mAh Ricarica rapida – 30W Ricarica wireless Qi Battery Share

5000 mAh Ricarica rapida – 30W Ricarica wireless Qi Battery Share

Fotocamere Fotocamera principale da 50MP Octa PDAF Quad Bayer (12,5MP) 1/1,31″ pixel 1,2μm f/1.85 campo visivo 82°

Fotocamera ultragrandangolare da 12MP pixel 1,25μm f/2.2 campo visivo 114°

Fotocamera frontale da 10,8MP pixel 1,22μm f/2.2 Fuoco fisso campo visivo 92,8°

Fotocamera principale da 50MP Octa PDAF Quad Bayer (12,5MP) 1/1,31″ pixel 1,2μm f/1.85 campo visivo 82°

Fotocamera ultragrandangolare da 12MP pixel 1,25μm f/2.2 campo visivo 114°

Fotocamera con teleobiettivo da 48MP PDAF Quad Bayer (12MP) pixel 0,7μm f/3.5 campo visivo 20.6° zoom ottico 5x

Fotocamera frontale da 10,8MP pixel 1,22μm f/2.2 Fuoco fisso campo visivo 92,8°

Sistema operativo Android 13 Android 13

Non manca niente?

Oggi Google ha presentato al mondo il suo primo smartwatch ufficiale, il Google Pixel Watch. Per quanto altri mercati europei siano stati interessati da questo lancio, molto importante visto il primo esperimento dell’azienda in un segmento di mercato fortemente apprezzato dagli utenti, Google Pixel Watch non è stato ufficializzato per il nostro mercato. Non sappiamo ancora se questa scelta sarà confermata per i prossimi mesi oppure se come nel caso dei dispositivi Google Pixel 6 dello scorso anno dopo un periodo di attesa anche noi potremmo mettere le mani su questo nuovo interessantissimo prodotto.

Per il momento il primo orologio a brand Pixel, che per onore di cronaca ricordiamo essere dotato di un display OLED circolare e di un design veramente particolare e unico, si farà dunque attendere, nella speranza che questa possa essere solamente una decisione temporanea.

Prezzi e disponibilità

In un presente tech infatti dove tantissime aziende sono andate a ritoccare al rialzo i prezzi per i nuovi modelli lanciati in questo pazzo 2022, Google prova una dimostrazione di forza, confermando il prezzo dei vecchi modelli 2021.

A partire da oggi sarà possibile quindi pre-ordinare i dispositivi, sia sullo store Google ufficiale sia sulle relative pagine dirette di Amazon.it. La disponibilità effettiva è data a partire dal 13 ottobre, data di apertura ufficiale delle vendite dirette.