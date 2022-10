Durante l’odierno evento dedicato a Pixel 7 e Pixel 7 Pro, google ha mostrato nuove immagini del suo Pixel Tablet e ha parlato di alcune sue caratteristiche.

fonte: Google

Non è la prima volta che l’azienda di Mountain View si prende il proprio tempo per lo sviluppo di un dispositivo.

E anche in questo caso non sembra che voglia fare le cose in maniera semplice: annunciato già maggio, riproposto oggi, ricordiamo che Pixel Tablet uscirà nel… 2023!

Nel corso degli ultimi mesi non sono molte le notizie trapelate. Durante l’evento è stato però possibile vedere il device poggiare direttamente su una dock di ricarica magnetica, cosa che gli permetterebbe di rimanere attivo, e utilizzabile, ventiquattro ore al giorno.

Oltre ad essere la vera novità relativamente a questo prodotto di casa Google, permette di fare qualche interessante considerazione sulla possibilità di usare il tablet Pixel (anche) come dispositivo per la gestione della domotica.

fonte: Google

In effetti a tal riguardo un portavoce dell’azienda si è così espresso:

“Pixel Tablet sarà supportato da una dock di ricarica magnetica con altoparlanti che terrà il device in carica 24 ore al giorno, permettendo di usufruire delle migliori caratteristiche di uno schermo smart direttamente su un tablet. Pixel Tablet è progettato per una transizione senza soluzione di continuità nel passare dall’essere uno smart display casalingo ad un device di intrattenimento che puoi portare ovunque; rendendolo uno dei più versatili tablet, in grado di adattarsi facilmente alle vostre esigenze”.

Tablet Pixel sarà mosso, scontato dirlo, dal sistema operativo Android e la compagnia ha già annunciato di aver stretto accordi per sviluppare app che si adattino a uno schermo di dimensioni maggiori rispetto a quelle di uno smartphone.

Alcuni recenti leak suggeriscono che al momento del lancio, il prossimo anno, Pixel tablet sarà accompagnato da due diversi dock magnetici (noti al momento come Korlan e Yuzu). L’utente sarà inoltre in grado di personalizzare la propria UI (User’s Interface) a piacimento così da adattarla quanto più possibile nell’uso di applicazioni per il controllo smart home, appuntamenti e molto altro.

Cosa ne pensate del nuovo Pixel Tablet? Potrebbe fare al caso vostro? fatecelo sapere nei commenti.