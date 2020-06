EMUI 10.1 e Magic UI 3.1 ufficiale su questi smartphone

Proprio poche ore fa Huawei ha diffuso un comunicato ufficiale nella quale riporta quali degli smartphone riceveranno la nuova interfaccia utente EMUI 10.1 basata su Android 10.

Nella lista sono presenti anche gli smartphone del brand Honor, in questo caso si parlerà ovviamente di un aggiornamento diverso che porta l’interfaccia utente alla versione Magic UI 3.1.

Alcune famiglie di smartphone hanno già avuto la fortuna di ricevere l’aggiornamento alla EMUI 10.1, ancor prima della diffusione del comunicato. Ad esempio la famiglia P30, oppure ancora Mate 30.

Ma veniamo alla lista ufficiale, questi sono gli smartphone che saranno aggiornati:

Huawei P30;

Huawei P30 Pro;

Huawei Mate 20;

Huawei Mate 20 Pro;

Huawei Mate 20 RS Porsche Design;

Huawei Mate 20 X;

Huawei Mate 20 X 5G;

Huawei nova 5T;

Huawei Mate Xs;

Huawei P40 lite;

Huawei nova 7i;

Huawei Mate 30;

Huawei Mate 30 Pro;

Huawei Mate 30 Pro 5G;

Huawei MatePad Pro;

Huawei MediaPad M6 10.8;

Honor View 30 PRO;

Honor 20;

Honor 20 PRO;

Honor View 20.

Le principali caratteristiche che portano con se le due interfacce utente spaziano da un miglioramento della stessa UI, un Always on display 3D più utile da consultare e delle nuove transizioni derivate dagli elementi Terra, Fuoco e Acqua.

Novità anche per il Multi-Screen Collaboration, con nuove funzioni adatte a poter sincronizzare efficacemente smartphone e laptop Huawei in modo tale da poter effettuare la maggior parte delle operazioni senza toccare il dispositivo mobile.

Infine, ma non meno importante, anche Huawei debutta con il proprio assistente vocale: Celia. Per ora le operazioni che potete richiedere a Celia sono poche rispetto agli altri assistenti vocali ma, aggiornamento dopo aggiornamento, Huawei promette un integrazione quasi totale per comandare lo smartphone con la voce.

L’aggiornamento sia per Huawei, sia per Honor, è già in rollout e arriverà nelle prossime settimane su tutti gli smartphone dell’elenco, anche in Italia.