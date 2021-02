Essential Phone 2 risorge nelle mani di Carl Pei?

Abbiamo parlato a più riprese del nuovo progetto ci Carl Pei, Nothing, e del suo modo di voler essere utile al mondo rimuovendo le barriere tra persone e tecnologia.

Di per se uno slogan molto d’effetto che vuol dire molto ma può anche voler dire poco. Oggi si apprende che Nothing è diventata proprietaria del marchio Essential, proprio quello detenuto da Andy Rubin considerato il padre di Android.

La mossa non deve per forza essere pensata come un passaggio di consegne tra vecchio e nuovo, tra Essential Phone 1 ed Essential Phone 2: ci sono però diversi indizi che percorrerebbero questa strada, primi tra tutti la mole di brevetti e proprietà intellettuali che Nothing ora possiede. La strada che ha portato l’azienda fondata da Andy Rubin al cospetto di Nothing è passata indisturbata ai radar, addirittura la procedura è iniziata nel novembre 2020.

Ora che la procedura è completa, Nothing avrà pieno potere per l’utilizzo dei marchio, ivi compreso logo, software ed altri aspetti relativi al know how acquisito.

Ma come c’eravamo lasciati con l’azienda fondata da Andy Rubin nel 2015? Un progetto rischioso, soprattutto alla luce di un mercato saturo con i principali player a spartirsi la fetta più grande della torta. Di fatti lo smartphone, sebbene di ottima qualità fuori e dentro, ha faticato a vendere tanti esemplari, anche perché gli appassionati fuori dagli USA dovevano sottostare al fatto che non ci fosse alcun piano per commercializzarlo in altri paesi. Peccato perché le prestazione e il design erano decisamente importanti per l’epoca.

Ovviamente aver la notizia nuda a creda non fa di Nothing l’azienda che sta sviluppando Essential Phone 2 ma potrebbe essere utile per il trasferimento di brevetti, in modo tale da partire già avvantaggiata grazie a ciò che ha creato e portato avanti l’ex azienda di Andy Rubin.