Nothing di Carl Pei: conto alla rovescia per un annuncio importante

Proprio la settimana scorsa avevamo riportato la notizia che l’ex fondatore di OnePlus, Car Pei, avesse presentato il suo nuovo progetto di società: Nothing.

Sull’onda delle importanti parole “rimuovere le barriere tra persone e tecnologia” l’ex massimo dirigente di OnePlus ha catalogato la nuova realtà come quella che porterà finalmente una ventata di cambiamento. Tutto ciò senza però svelare altri dettagli.

Ora, a distanza di pochi giorni, arriva la notizia che c’è un evento in programma e che potrebbe essere arrivato il momento per presentare un nuovo prodotto, che fino ad ora era avvolto nel mistero. Direttamente dall’account ufficiale Instagram e Twitter arriva la prima informazione che, sebbene non dia riferimenti a ciò che verrà, rivela che “una nuova ed importante pietra miliare nel viaggio di Nothing è in arrivo la prossima settimana”.

Purtroppo la società è talmente nuova che è impossibile per gli insiders aver già creato una rete di contatti, in modo tale almeno di far trapelare ciò che potrà essere presentato a grandi linee la prossima settimana. Ciò non toglie però che se Carl Pei si comportasse come quando fu a capo di OnePlus, di tanto in tanto rilascerà qualche indizio. Quindi massima attenzione ai profili Social ufficiali per scorgere qualche anteprima che, se ci sarà, ovviamente vi riporteremo.

Infine, ecco il trailer testuale della nuova azienda di Pei: Ne è passato di tempo da quando qualcosa di davvero interessante è accaduto nel mondo della tecnologia. Adesso è giunto il momento per una ventata di cambiamento. La missione di Nothing è quella di rimuovere le barriere tra persone e tecnologia per creare un futuro digitale omogeneo. Crediamo fortemente che la migliore tecnologia sia bella e al tempo stesso naturale ed intuitiva da utilizzare. Quando è avanzata al punto giusto, dovrebbe scomparire sullo sfondo e far sembrare che non ci sia nulla.