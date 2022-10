In abbinata con la prova e la recensione del Google Pixel 7, ho avuto la possibilità di mettere le mani anche su di un altro interessante prodotto facente parte della famiglia allargata di Google, questa volta però pensato per il mercato indossabili. Dopo aver quindi tenuto al polso questo wearable per qualche giorno, ecco a voi la recensione completa di Fitbit Inspire 3.

Vi dico fin da subito che l’approccio a questo prodotto e le sue successive fasi di test mi hanno lasciato con più di un interrogativo, con la domanda principe legata all’effettiva esistenza reale di un pubblico per un prodotto come questo. Prodotto che, come vedremo a breve nel dettaglio, cerca di imitare alcune funzioni del mondo smartwatch, rimanendo però vincolato ad alcuni limiti hardware che non possono essere aggirati in nessun modo via software.

Un design “anacronistico” ma non banale

Il primo limite hardware e forse il più importante di tutti? Certamente la dimensione del display di questo Fitbit Inspire 3.

Ovviamente questo wearable non ha la pretesa di voler competere con il mondo degli smartwatch “completi e tradizionali” (anche se a livello software come vedremo potrebbe dire la sua in maniera più convincente di quanto visto su altri prodotti della concorrenza), però la scelta di un pannello di dimensioni così contenute, risuona anacronistico anche volendo inserire questo prodotto nel suo reale campo di appartenenza, ovvero quello delle smartband.

La parte frontale di Fitbit Inspire 3 è infatti caratterizzata da un rivestimento in vetro che, anche grazie a un sapiente lavoro software che prevede schermate nere per ogni area di interazione col prodotto, sembra dare all’utente l’idea di una visualizzazione “edge-to-edge“. Mettendo di taglio il prodotto però, o banalmente iniziandolo a usare, ci si accorge ben presto che il pannello è pressappoco la metà dell’area totale frontale, con grosse cornici che nel mercato moderno sembrano quasi obsolete (basti pensare al rapporto schermo-scocca di una mi band di recente generazione per esempio).

Vista la poca area frontale fruibile coi controlli touch, l’azienda ha però giustamente pensato una soluzione per rendere la navigazione più piacevole. Si tratta dell’introduzione di due pulsanti soft-touch ( a sfioramento quindi non a rilievo della scocca) presenti sui lati del display. Queste due aree permetteranno di poter tornare rapidamente alla schermata principale dell’orologio, non obbligando l’utente quindi a dover eseguire tanti swipe e gesti sul piccolo pannello frontale.

Quanta polvere!

Mettendo da parte l’elemento dimensionale del display, come vanno giudicati gli altri elementi di design e di costruzione di questo Fitbit Inspire 3?

Come potete vedere dalla foto poco sopra, credo che questo sia il braccialetto con la tendenza a raccogliere la polvere più marcata che io abbia mai provato. Pur testando questo prodotto in contesti e situazioni che non presentavano grandi criticità in tal senso (lavoro in un ufficio “classico” lontano da ambienti impolverati o provanti) non ho potuto fare a meno di constatare questa tendenza.

La memoria è allora andata subito alla fase di configurazione iniziale del prodotto, dove fra le varie schermate di introduzione appunto una fra tutte aveva saputo catturare la mia attenzione. Si trattava di alcune informazioni inerenti la cura del prodotto, con una simpatica immagine che invitava a tenere pulito il cinturino lavandolo e poi procedendo a stenderlo con cura per asciugarlo.

Inizialmente avevo pensato a una cura maniacale da parte dell’azienda nel voler offrire un bel kit di benvenuto all’utente fuori dal comune, all’atto delle prove ho poi però unito le due cose comprendendo che forse anche in quel di Fitbit possono aver intuito criticità nella scelta del materiale gommato di questa band.

Al netto di questo racconto che ho voluto portarvi e che alla fine non impatta sulle performance del prodotto (come facilmente raccoglie la polvere, facilmente la si può rimuovere alla fine), a livello di design devo dire che ci troviamo davanti a un prodotto che non presenta grandi innovazioni per il suo settore. Lo spessore è in linea con la concorrenza, così come la sensoristica e la scelta dei materiali, senza grandi appunti da condividere in sede di questa recensione.

Il pannello infatti, al netto della sua dimensione ridotta, presenta caratteristiche assolutamente di pregio, con una qualità di riproduzione dei colori e dei contenuti assolutamente piacevole, senza criticità da segnalare.

I limiti hardware sono sopperiti da un software senza pari

Nella fase iniziale di questa recensione di Fitbit Inspire 3 vi ho detto di come fossero tanti gli interrogativi nell’approcciarmi a questo prodotto. Il motivo principe risiede in un capovolgimento delle solite credenze che accompagnano questa tipologia di prodotti, secondo la quale il software è solitamente la più grande critica a un hardware altrimenti ottimale.

Ecco Fitbit Inspire 3 è esattamente l’opposto, con alcuni dettagli hardware che vi ho anche raccontato fin qui che non mi hanno soddisfatto, soppesati però da un’esperienza utente che semplicemente non ha rivali nel suo segmento di mercato.

A partire dall’interazione con le notifiche, passando per l’approccio al mondo health e salute, trovare un reale rivale a tutto tondo per questo wearable è operazione molto difficile. Sia tramite app di supporto da installare sul proprio smartphone, disponibile ovviamente sia sugli store Andoid che iOS, sia tramite interazione al polso, il software studiato dall’azienda per questo Fitbit (e che abbiamo già avuto modo di conoscere per esempio nella recente recensione di Fitbit Charge 5) è certamente il suo punto di forza maggiore.

Se escludiamo l’obbligo di un abbonamento premium per sbloccare tutte le metriche relative al mondo salute (Fitbit Inspire 3 vi arriverà a casa se lo comprerete con un bundle di 6 mesi imaggio di abbonamento per provare il servizio e capire se a voi necessario), tutto appare come curato e ben realizzato. Tutti i dati sul nostro sonno, così come i risultati dei nostri esercizi oppure i grafici dei nostri parametri vitali, appaiono in maniera chiara ma non per questo poco dettagliata.

Tantissime le attività sportive monitorabili quindi, con la differenza che tale funzione, condivisa da tante altre proposte simili sul mercato, non compromette l’esperienza utente “smart”. Perché se è vero che non esiste un reale store per le applicazioni (e non esiste neanche troppa personalizzazione per quanto concerne le watchfaces disponibili), l’interazione con le notifiche è forse la migliore fra le sue rivali dirette, con una fruizione di tale funzione finalmente senza criticità.

Le notifiche in ingresso da parte delle applicazioni compatibili infatti non solo vengono mostrate per intero (con anche le emoji e i simboli quindi), ma sono completamente sincronizzate con la tendina delle notifiche del proprio smartphone (funzione testata con un Google Pixel 7 e quindi ok per il mondo Android mentre non ho avuto modo di testare tale feature su di un iPhone), rendendo di fatto realmente utile la ricezione del messaggio al polso.

È possibile poi inoltre impostare delle risposte rapide (personalizzabili via software), siano esse composte da testo oppure da emoji, permettendo così all’utente di non solo ricevere ma anche abbozzare una risposta direttamente dal polso. Non è presente ovviamente una tastiera a schermo e data l’assenza di microfono e altoparlante, non è possibile ricevere/inviare messaggi audio o utilizzare la dettatura vocale.

Ecco forse solo la vibrazione non è il massimo, con un’intensità della stessa che se da una parte non vi farà perdere nessun messaggio, dall’altra potrebbe apparire come troppo rumorosa e con una tendenza “zanzarosa” non piacevole in caso di ricezione continua di messaggi. Risulta ad oggi presente una funzione per modificare l’intensità fra “normale” e “forte“, con però anche il primo settaggio che rappresenta un valore troppo alto e per di più non dissimile dal secondo.

Batteria e Autonomia

Sul sito del produttore vengono dichiarati fino a 10 giorni di utilizzo in merito a questo Fitbit Inspire 3 e nel corso della mia recensione mi sono trovato sostanzialmente a confermare questo dato, considerandolo come coerente nelle mie giornate di prova. Con questa autonomia non sarà quindi un problema usufruire di tutte le funzionalità del prodotto, passando per la gestione dei propri sport e per le proprie attività fisiche, fino al controllo della qualità del proprio sonno.

Carina la presenza di una notifica via mail (quella che avete utilizzato per configurare il vostro account Fitbit necessario per l’utilizzo del prodotto stesso) in merito all’avvicinarsi del completo scaricamento del proprio wearable, per non farsi trovare impreparati.

Tradizionale invece, seppur con un dettaglio interessante, la tecnologia di ricarica di questo Fitbit, che vede una basetta magnetica dotata però di due agganci extra per tenere salde le due parti durante la ricarica, evitando quindi fastidiose disconnessioni hardware e conseguenti problemi durante la ricarica.

Conclusioni e prezzo

Guardando solo il prezzo di listino di questo prodotto e volendo mettere il display come elemento principale di giudizio, sembrerebbe esserci poco scampo per questo Fitbit Inspire 3, che vede il suo listino di prezzo ufficiale posizionato a 99,99 euro (comprensivi però di 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium come accennato poco sopra nel corso di questa recensione).

La verità però è che chi sceglie questo prodotto lo fa per alti elementi, come la cura software e un’attenzione particolare ai dettagli a esso collegati (notifiche e app su smartphone su tutti). Ecco quindi come magicamente il prezzo di listino diventa un elemento secondario e di non critica, essendo questo Fitbit Inspire 3 un prodotto unico rispetto ai suoi rivali dotati di un esperienza utente solitamente poco piacevole.

Il problema principale potrebbe però essere la competizione interna, con tanti prodotti (il Charge 5 su tutti) che lanciati già da qualche tempo sul mercato possono contare ora su promozioni e sconti rispetto al listino ufficiale, con posizionamenti ora non lontani da quello di questo modello Inspire.

Se però siete alla ricerca di un prodotto smart che sia in grado di non interferire troppo con i vostri outfit ma di garantirvi però il giusto supporto sia nella gestione delle notifiche sia della vostra salute, con un attenzione maniacale al mondo salute, alla prima promozione utile potreste valutare seriamente questo Inspire 3, che al netto di alcuni limiti hardware, non ha deluso le mie aspettative nel corso delle giornate in sua compagnia.