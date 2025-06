Se state pensando di passare a uno smartphone di fascia alta, oggi è senza dubbio il giorno perfetto per farlo. Il 30 giugno rappresenta infatti l’ultima possibilità per approfittare di una promozione esclusiva targata Samsung: acquistando un Galaxy S25 (con l’eccezione della versione base), riceverete in omaggio un Galaxy Book4, il performante notebook dell’azienda. Un regalo dal valore importante, che rende l’acquisto del nuovo smartphone non solo vantaggioso, ma anche conveniente. Attenzione però: la promozione è valida solo fino a mezzanotte, e da domani non sarà più disponibile.

Vedi offerta su Samsung

Galaxy Book4 in regalo, come ottenerlo?

Tutti i modelli della gamma Galaxy S25, a eccezione del modello standard, partecipano a questa iniziativa. Questo significa che potete scegliere liberamente tra il Galaxy S25+, il potentissimo S25 Ultra oppure l’ultimissimo arrivato, il Galaxy S25 Edge, senza preoccuparvi di perdere il diritto al premio. Qualunque sia la vostra scelta, riceverete il Galaxy Book4 direttamente da Samsung, un notebook perfetto per affiancare il vostro nuovo smartphone sia nella produttività quotidiana che nel tempo libero. Una proposta pensata per chi desidera il meglio da entrambi i mondi, smartphone e notebook, senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Gli store aderenti all’iniziativa sono numerosi e facilmente accessibili. Tra questi spicca Amazon, ma anche le principali catene di elettronica come Comet, Euronics, Mediaworld e Unieuro partecipano alla promozione. È possibile che proprio oggi, in occasione dell’ultimo giorno utile, alcuni punti vendita propongano offerte ancora più aggressive, con sconti che rendono l’acquisto del Galaxy S25 ancora più vantaggioso. Vi consigliamo quindi di confrontare i prezzi e approfittare delle occasioni migliori, tenendo conto che ogni modello, ad eccezione dell’S25 base, vi darà diritto al notebook in omaggio.

Una volta effettuato l’acquisto, non vi resterà che registrare il vostro nuovo Galaxy S25 sul sito ufficiale Samsung e completare la richiesta del premio entro il 21 luglio. Il processo è semplice e rapido, e vi consentirà di ricevere il Galaxy Book4 entro un massimo di 180 giorni. Si tratta di un’opportunità concreta per arricchire la vostra esperienza tecnologica senza spese extra. Se stavate aspettando il momento giusto per fare un upgrade, questo è senza dubbio il momento migliore: oggi potete ottenere due dispositivi di altissimo livello al prezzo di uno solo.

Store aderenti alla promozione

Vedi offerta su Samsung