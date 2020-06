Galaxy Fold Lite, ecco il primo pieghevole economico

Samsung Galaxy Fold Lite potrebbe essere il primo smartphone pieghevole economico dell’azienda. Si parla di un listino che partirà da 1000 euro e potrebbe arrivare alla fine dell’anno.

Le indiscrezioni riportano una scheda tecnica da medio di gamma, ma con tutte le ultime tecnologie raggiunte applicate al display pieghevole.

A svelarci le ultime informazione è SamMobile, stessa fonte che ci aveva svelato indiscrezioni sulla seconda generazione dello smartphone. Il rumor ci riporta come il dispositivo pieghevole sia sotto test e dovrebbe arrivare alla fine dell’anno o al massimo all’inizio del prossimo.

Samsung si è accorta che il problema della diffusione degli smartphone pieghevoli è il prezzo e, come per gli ultimi smartphone top di gamma, sta producendo le versioni Lite degli stessi, in modo tale da avere un bacino di utenti più grande. Nonostante siano leggermente inferiori (sopratutto in ambito fotografico) le versioni Lite sono all’altezza delle necessità della stragrande maggioranza degli utenti.

Stesso discorso quindi anche per Galaxy Fold Lite che dovrebbe tagliare di più della metà il suo prezzo finale. Chiaramente dovrà fare anche delle rinunce e queste comprenderanno verosimilmente comparti come quello fotografico, quello prestazionale e quello legato ai materiali. Sarà anche più piccolo – che non è per forza un male – e avrà un display esterno più grande.

Il prezzo del Galaxy Fold Lite sarà di circa 1000 euro e non arriverà in concomitanza della presentazione della famiglia Galaxy Note 20 e di Galaxy Z Flip 5G ad agosto.

La mossa di tagliare il prezzo di queste nuove tecnologie è corretto, sopratutto per avvicinarsi agli utenti che vorrebbero ma non possono.