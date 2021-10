Galaxy Watch 4, Samsung Internet è ora a portata di polso

Durante l’evento di lancio di Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, Samsung ha presentato anche un nuovo smartwatch con a bordo Wear OS 3, sistema operativo nato dalla collaborazione tra Google e l’azienda sudcoreana.

Il Galaxy Watch 4 abbandona Tizen per guadagnare l’accesso al Google Play Store e all’ecosistema di app dell’azienda americana. Ora Samsung ha persino reso disponibile per l’orologio una versione personalizzata del proprio browser!

Quando Samsung ha annunciato il Galaxy Watch 4, ha promesso alcune app “esclusive” grazie alla presenza del nuovo Wear OS 3 progettato in collaborazione con Google. Solo alcune settimane più tardi, alcune di quelle app che pensavamo sarebbero state esclusive degli smartwatch dotati del nuovo Wear OS sono arrivate anche sui modelli più vecchi.

Tuttavia, essere il primo dispositivo ad operare su un sistema operativo nuovo di zecca ha anche qualche svantaggio, come il fatto che molte app non sono ancora compatibili. Quando si tratta di browser, non ci sono troppe alternative disponibili per il Galaxy Watch 4, ed è per questo che Samsung si è impegnata per portare agli utenti una versione personalizzata del proprio browser mobile.

I colleghi di TizenHelp hanno infatti potuto constatare che Samsung Internet 14 è ora disponibile per Galaxy Watch 4. Il nuovo browser può essere scaricato attraverso il Google Play Store direttamente dall’orologio o dal vostro smartphone. Basta assicurarsi di cliccare sull’opzione “Disponibile su più dispositivi” e toccare il pulsante di installazione per scaricare l’app sul vostro Samsung Galaxy Watch 4.

Credit: TizenHelp

Ovviamente, non è il modo più comodo per navigare in internet a causa delle dimensioni del piccolo display dell’orologio smart e della sua forma tondeggiante, ma è sempre piacevole disporre dell’opzione nel caso non ci fossero altre alternative.