Google illustra com’è stato creato il design dei Pixel

Google ha condiviso una galleria di immagini che mostra com’è stato creato il design del Pixel 4, compresi i dettagli che riguardano fotocamera, lo spessore, i pulsanti laterali, etc.

Le immagini inedite ci fanno entrare all’interno del quartier generale della società Americana con i designer intenti a scrivere, annotare, modificare le linee di quello che poi sarebbe stato il Pixel 4 (qui la nostra recensione).

A diffondere le immagini è Arthur Kenzo, designer appartenente al team di lavoro di Google, ed è stato autorizzato dalla società a fare vedere l’evoluzione del loro ultimo smartphone top di gamma attraverso degli scatti.

Ad esempio, nella foto che vedete, il team è occupato a disegnare degli schizzi e a provare a trovare la posizione più corretta per inserire connettore, speaker, etc. In altre foto invece si vede come confrontino le backcover per scegliere i colori migliori di cui dotare le varie cover posteriori.

Anche la fotocamera non è nata così di getto, non è stata disegnata solo come la conosciamo nel modello definitivo. Nelle foto si apprezzano bozzetti dove è stata disegnata anche completamente rotonda.

Insomma, queste foto – per quanto siano foto – sono pezzi di storia dell’azienda, ci danno un’idea del processo che sta alla base della nascita di un prodotto la quale deve avere un design bello, accattivante, coerente con il tipo di prodotto e sempre fresco.