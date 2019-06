Google Maps: in arrivo le informazioni sui ritardi dei mezzi pubblici

In 200 città in tutto il mondo, Google Maps fornirà agli utenti informazioni in tempo reale relativi ai ritardi e al livello di affollamento degli autobus, treni e metropolitane.

Spostarsi con i mezzi pubblici spesso diventa una vera e propria odissea tra ritardi e sovraffollamento dei mezzi. Una soluzione potrebbe arrivare da Google. Il gigante di Mountain View, infatti, ha annunciato una nuova funzione per Google Maps che fornirà agli utenti informazioni in tempo reale relative ai ritardi e al livello di affollamento degli autobus, treni e metropolitane.

Per quanto riguarda la prima funzione, l’app informerà l’utente sui ritardi causati dal traffico cittadino anche in quei luoghi dove le informazioni non vengono già fornite dalle agenzie di trasporto locali. In caso di ritardo, verrà mostrata in che punto della mappa c’è il rallentamento, la durata e i tempi di viaggio nello stesso modo in cui visualizziamo il traffico quando utilizziamo Google Maps durante i nostri viaggi.

Me during my commute: MOVE. THAT. BUS. Now you can see real-time delays and how crowded your bus is on your way to work 🙌 Read more here: https://t.co/mMrQY3ji5u pic.twitter.com/afAK2Bz5KB — Google Maps (@googlemaps) June 27, 2019

Discorso analogo per le informazioni sull’affollamento all’interno del mezzo di trasporto. Anche questa novità risulta familiare. Infatti, Google ha già reso disponibile un’opzione simile per quanto riguarda i ristoranti che mostra i tempi di attesa e quale fascia oraria è più o meno affollata. Le previsioni di affollamento derivano da feedback opzionali forniti direttamente dalle persone che utilizzano Google Maps. Quanti più riscontri si lasciano, tanto più la previsione sarà accurata.

Le due nuove funzioni sono già disponibili per i dispositivi iOS e Android. È necessario aggiornare l’applicazione di Google Maps all’ultima versione per poterle utilizzare. Purtroppo, però, non sono presenti in tutte le città. Google, infatti, fa sapere che le informazioni sul traffico e sull’affollamento dei mezzi pubblici di trasporto sono disponibili in 200 città in tutto il mondo, ma non vengono specificate quali.