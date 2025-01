Google Maps sta portando centinaia di turisti in India nel posto sbagliato

Google Maps sta causando disagi a centinaia di turisti in India, indirizzandoli erroneamente a 60 miglia di distanza dalla loro destinazione prevista. L'app sta confondendo il famoso tempio Kollur Mookambika con un piccolo santuario omonimo nel villaggio di Nandalike, creando notevoli inconvenienti ai visitatori.

Questo errore di navigazione sta avendo un impatto significativo sul turismo locale. Negli ultimi tre mesi, centinaia di veicoli sono stati deviati verso Nandalike invece che verso il tempio di Kollur Mookambika, meta molto popolare. Il problema sembra derivare da un'errata etichettatura nell'app di Google Maps, che identifica erroneamente il piccolo tempio di Nandalike come la destinazione principale.

Un residente di Nandalike ha riferito: "Centinaia di veicoli sono stati indirizzati erroneamente a Nandalike. L'indicazione sulla mappa deve essere corretta per alleviare le difficoltà incontrate dai turisti". Nonostante le numerose segnalazioni inviate dagli utenti, Google non ha ancora risolto il problema.

Chandan, un turista coinvolto nell'inconveniente, ha dichiarato: "Abbiamo viaggiato da Hyderabad verso Udupi seguendo Google Maps, solo per ritrovarci a Nandalike. È particolarmente problematico quando questo accade a tarda notte. Questa confusione ci ha causato notevoli disagi".

Google Maps conta oltre un miliardo di utenti attivi mensili, classificandosi come la terza app Google più scaricata a livello globale dopo YouTube e YouTube Kids. La sua popolarità deriva dalla capacità di fornire indicazioni affidabili giorno dopo giorno.

L'app ha fatto molta strada dalle sue origini. Inizialmente utilizzava la triangolazione delle celle per determinare la posizione dell'utente, non disponendo di GPS. Con il debutto di Android 2.0 sul Motorola DROID nel novembre 2009, le indicazioni turn-by-turn divennero una funzionalità gratuita per gli utenti Android.

Da allora, Google ha trasformato Maps in un vero e proprio coltellino svizzero delle app di navigazione, aggiungendo funzionalità che vanno oltre il semplice percorso da un punto A a un punto B. L'app ora offre suggerimenti su alloggi, ristoranti, attrazioni e molto altro una volta giunti a destinazione.

Tuttavia, la popolarità dell'app dipende principalmente dalla sua precisione nel guidare gli utenti verso la destinazione corretta. Nonostante Google Maps abbia generalmente una buona reputazione in questo senso, occasionalmente si verificano errori come quello riscontrato in India.

La situazione evidenzia anche la necessità per gli utenti di essere vigili e di non affidarsi ciecamente alla tecnologia. È consigliabile verificare sempre le indicazioni stradali e i cartelli lungo il percorso, specialmente quando si viaggia verso destinazioni remote o poco familiari.