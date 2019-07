Google Pixel 4 XL: potremo davvero gestirlo senza toccarlo?

Si ritorna a parlare dei prossimi smartphone top di gamma di Google. Questa volta al centro delle indiscrezioni c’è Pixel 4 XL ancora una volta per via del probabile grande notch che potrebbe integrare. Oltre ad apportare i classici miglioramenti in ambito fotografico e prestazionale, il dispositivo potrebbe portare con sé un’importante novità: un misterioso sensore collegato al famoso Project Soli dell’azienda di Mountain View.

Di cosa si tratta? Project Soli è il progetto portato avanti da Google – annunciato per la prima volta nel 2015 – per permettere all’utente di interagire con i dispositivi senza toccarli semplicemente utilizzando dei gesti. Si era già fatta strada l’ipotesi che Pixel 4 possa integrare questo innovativo sensore che permetta appunto di interagire con lo smartphone senza doverlo toccare. Abbiamo già avuto modo di testare una funzione simile con le Air Motion di LG G8s ThinQ che – per quanto possano essere interessanti e potenzialmente utili – sono abbastanza acerbe allo stato attuale.

