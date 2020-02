Google Pixel: in arrivo una modalità che aumenterà l’autonomia della batteria?

Google starebbe lavorando a una nuova modalità che consentirebbe agli utenti che hanno scelto uno smartphone Pixel di aumentare l’autonomia della batteria. Il nome di questo strumento sembrerebbe poter coincidere con “Ultra Low power mode”.

Una delle caratteristiche di Google Pixel 4 che più ha fatto storcere il naso ai consumatori è la durata della batteria, ritenuta eccessivamente limitata. Il produttore, che ha proposta una soluzione già in passato, starebbe studiando una nuova modalità per il risparmio energetico che dovrebbe risolvere, almeno in parte, la problematica.

Mishaal Rahman, del team di XDA-Developers, ha appena scoperto, dopo aver analizzato il codice, che uno sviluppatore ha incluso un nuovo commit, all’interno di una versione di Android Open Source Project, dedicato a “Ultra Low Power Mode”. Per il momento, non è chiaro come opererà nel dettaglio questa funzionalità, ma sembrerebbe che si tratti di una modalità per il risparmio energetico che potrà far accrescere l’autonomia degli smartphone.

Per il momento, i Google Pixel sono provvisti di una modalità che limita le applicazioni in background e abilita la Dark Mode. Ultra Low Power Mode dovrebbe invece ottimizzare questa procedura, limitando l’esperienza degli utenti.

Non sappiamo quando lo strumento sarà effettivamente introdotto. Molti pensano che possa arrivare presto nei Pixel 4; altri sono invece convinti che dovremo attendere Android 11.