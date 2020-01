Google Pixel 4a arriverà in un’unica variante?

Google potrebbe rilasciare esclusivamente una variante di Pixel 4a. Questa possibilità è stata diffusa dallo youtuber Dave Lee in un recente video. L’ipotesi ha però acceso uno scontro, dato che molti sono convinti che i modelli saranno due.

La nuova gamma di smartphone di fascia media targata Google è ormai molto vicina. Su internet sono infatti apparse moltissime indiscrezioni, di cui le ultime presentano il probabile design. Fino a questo momento, quasi tutti hanno parlato di due differenti dispositivi: Google Pixel 4a e Pixel 4a XL. Il produttore, con i precedenti smartphone della stessa categoria, ha infatti compiuto questa scelta.

Dave Lee non è d’accordo, dichiarando che potrebbe arrivare esclusivamente un singolo modello. Il noto personaggio del web ha anche espresso i propri pareri sulle possibili colorazioni disponibili:

Nero e con il tasto di accensione verde ;

e con il tasto di accensione ; Bianco e con tasto rosso corallo ;

e con tasto rosso ; Artic Blue e con il tasto Hot Pink, ancora inedita.

I ragazzi di 9to5Google sembrerebbero non essere d’accordo: in un articolo pubblicato poche ore dopo rispetto al video di Dave, il blog dichiara che la gamma Pixel 4a sarà composta certamente da due differenti modelli. Lo youtuber, sempre secondo i colleghi citati, non avrebbe riportato nessuna fonte a sostegno di quella che appare come una semplice ipotesi. Per scoprire chi tra i due ha effettivamente ragione, bisognerà attendere ancora qualche settimana.