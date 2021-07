HarmonyOS è ora disponibile per un altro produttore di smartphone

HarmonyOS è diventato da pochi mesi il sistema operativo ufficiale di Huawei. La società cinese è stata chiara, raggiungere i 100 milioni di smartphone con a bordo il proprio sistema operativo entro la fine dell’anno.

Honor V40

L’obiettivo può essere raggiunto visto che ad eseguire il neo OS non è e non sarà solo Huawei. Questo darà sicuramente una spinta, soprattutto in Cina che è il paese Natale del colosso tecnologico.

Per perseguire il suo obiettivo Huawei sta rendendo il suo OS sempre più completo ed appetibile, tanto che la Beta pubblica è da oggi disponibile per molti smartphone Honor recenti.

A partire da questo momento infatti, i proprietari di Honor 30, 30 Pro, 30 Pro+, V30, V30 Pro, Play 4 Pro e Honor V6 possono registrarsi al programma Beta, scaricare ed installare HarmonyOS sul proprio dispositivo.

Sebbene Huawei non abbia più nulla a che fare con Honor, questi prodotti sono stati lanciati quando la società cinese gestiva il sub-brand. Inoltre il ciclo vitale di aggiornamenti non è ancora cronologicamente terminato e quindi continuerà come per gli altri smartphone.

Chiaramente questo non va a sovrascriversi con il processo di aggiornamenti Honor che rimane il predefinito e ufficiale. Semplicemente Huawei renderà disponibile tale possibilità e poi sarà il proprietario a decidere se partecipare o meno al programma ed installare HarmonyOS.

Proprio ad inizio luglio avevamo riportato la notizia che anche ZTE fosse propensa ad adottare HarmonyOS. Il brand di smartphone orientale è stato per certi versi il compagno di viaggio di Huawei durante tutto l’iter che ha portato a sanzionarle entrambe per essere poi inserite nella lista nera USA.

Insomma, HarmonyOS cresce sempre e cerca di raggiungere Android per combattere ad armi pari. Il processo è ancora lungo ma AppGallery viaggia spedito e ora conta quasi 150 mila applicazioni e oltre 4 milioni di sviluppatori sparsi per il mondo.