Honor 10 Max e 10 Pro, ufficiali specifiche e data di presentazione

La società Cinese ha appena comunicato che Honor 10 Max verrà presentato il 2 luglio, andando anche a svelarci qualche caratteristica degna di nota, come la presenza di un SoC Mediatek Dimensity 800 avente il supporto di modem 5G.

Lo smartphone si farà notare sopratutto per le sue dimensioni e la sua stazza, con un display che supererà i 7 pollici di diagonale e lo porterà a pesare quasi 230 grammi.

Partendo dal display, un unità da 7,09 pollici in risoluzione Full HD+, questo dettaglio lo fa avvicinare più al segmento tablet che a quello smartphone. Honor 10 Max infatti misurerà circa 175 X 85 X 8,3 mm il che lo renderà poco tascabile ma particolarmente comodo per un utilizzo profondamente multimediale.

Il peso sarà anche giustificato per via di una batteria da 5000 mAh che potrà essere ricaricata in maniera rapida fino a 22,5 W. Invece il cuore sarà un SoC è il Mediatek Dimensity 800 che, se le notizie saranno confermate, lo ritroveremo anche in altri smartphone dell’azienda durante il corso dell’anno.

La fotocamera sarà formata da 3 sensori posteriori (anche se sulla scheda tecnica viene menzionato solo quello principale da 48 MP). Quella anteriore avrà una risoluzione da 8 MP e sarà contenuta in un notch a goccia nella parte superiore del display.

Sistema operativo Android 10 con interfaccia utente personalizzata Magic UI 3.1.1, ovviamente sarà aggiornato ad Android 11 nei mesi successivi.

Appuntamento al 2 luglio, dove durante la presentazione dovrebbe trovare spazio anche Honor 10 Pro che dovrebbe differire rispetto al fratello per dimensioni, aspetto (con una fotocamera anteriore pop-up) e potenza con un SoC Mediatek Dimensity 820.