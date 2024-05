Honor 200 Lite recensione, pensato per chi da valore alla qualità delle immagini

Ad inaugurare la nuova serie numerica che ha visto protagonisti successi quali Honor 70 e Honor 90, è oggi arrivato ufficialmente sul mercato italiano Honor 200 Lite, lo smartphone entry level che vuole conquistare gli utenti con un display di fascia superiore ed una particolare attenzione alla salute degli occhi.

In attesa degli altri due vociferati dispositivi della gamma, vediamo come se la cava Honor 200 Lite nella nostra recensione completa.

Linee moderne e display da non credere

Ciò che a primo sguardo cattura subito l'attenzione è il design di Honor 200 Lite. Per soddisfare le diverse preferenze di stile degli utenti, Honor 200 Lite è disponibile in tre varianti di colore: Starry Blue, Cyan Lake e Midnight Black.

Troviamo una back cover in policarbonato con finitura satinata e delle cornici che circondano tutto il dispositivo realizzate nello stesso materiale. Alcuni dei vantaggi dell'uso del policarbonato sono una migliore resistenza alle rotture in caso di caduta ed una maggiore leggerezza. Honor 200 Lite pesa infatti appena 166 grammi ed in mano si sente davvero la differenza rispetto ai concorrenti che sono sempre più vicini ai 200 grammi.

Secondo il brand, Honor 200 Lite è completamente protetto dalle cadute accidentali da un'altezza di 1,65 metri, offrendo agli utenti un po' più tranquillità durante l'uso. La costruzione solida è valsa al dispositivo la certificazione SGS 5-star Drop Resistance for Overall Unit. Lateralmente è posizionato un lettore di impronte capacitivo integrato nel tasto di accensione, il quale è abbastanza veloce e preciso anche se non infallibile.

Grazie alle due facce completamente piatte del dispositivo, Honor è riuscita a contenere lo spessore di questo 200 Lite a soli 6,8mm, sporgenza delle fotocamere esclusa. Il risultato è un prodotto maneggevole nonostante le dimensioni che ha comunque un design al passo con i tempi. Il raggio di curvatura degli angoli di Honor 200 Lite è molto ampio, portando lo smartphone ad assomigliare in modo abbastanza evidente ad un iPhone di ultima generazione quando visto da davanti.

Parte di questa somiglianza è anche data dalle cornici molto sottili che circondano lo schermo, con quella inferiore che è leggermente più evidente ma per nulla fastidiosa, e il foro a forma di pillola che contiene la fotocamera frontale, un flash LED ed il sensore di luminosità ambientale.

Parlando di display, Honor 200 Lite vanta un pannello AMOLED da 6,7" con risoluzione 1080 x 2412 pixel ed una frequenza di aggiornamento di 90Hz. È vero, in questa fascia di prezzo troviamo già alcuni smartphone con pannelli a 120Hz ma Honor ha voluto concentrare le risorse in specifiche che per alcuni utenti potrebbero essere molto più importanti.

Per prima cosa, Honor 200 Lite ha un pannello regolato tramite PWM all'incredibile frequenza di 3240Hz, il che lo rende meno faticoso per gli occhi degli utenti e generalmente perfetto per chi è particolarmente sensibile allo sfarfallio. Ha inoltre ben 4096 livelli di luminosità, per adattarsi in modo preciso all'ambiente in cui si trova, e ben 2000 nit di luminosità di picco.

Lo schermo è quindi uno dei punti di forza di Honor 200 Lite, che risulta davvero un piacere da utilizzare per l'intrattenimento. Capita di tanto in tanto che qualche applicazione o gioco abbia dei controlli che finiscono nella parte tagliata di display agli angoli, ma sinceramente è successo molto di rado e tali curvature non sono di alcun fastidio per la visione dei video. Peccato solo che l'azienda non abbia voluto implementare un setup di altoparlanti stereo a corredo di questo meraviglioso display.

Hardware e software lavorano all'unisono per un'ottima esperienza

Sotto la scocca è installato un SoC MediaTek Dimensity 6080 realizzato a 6nm. Si tratta di un chip dotato di una CPU a otto core (2x 2,4GHz Cortex-A76 + 6x 2,0GHz Cortex-A55) e di una GPU Mali-G57 MC2 che nel complesso risulta molto efficiente. A fianco di questo chip troviamo 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB di memoria interna UFS 2.2, non le memorie più veloci ma più che sufficienti per eseguire la maggior parte delle operazioni in modo fluido e reattivo.

Si tratta di uno smartphone entry-level, non aspettatevi quindi di utilizzarlo per montare video 4K con rendering immediati oppure per spingere al massimo i vostri giochi preferiti. Detto questo, Honor 200 Lite è perfettamente in grado di reggere anche titoli del calibro di Diablo Immortal seppur con impostazioni grafiche limitate.

Il vantaggio di un chip così efficiente è che difficilmente scalda, come dimostrato anche dai nostri stress test. Anche l'autonomia ne trae vantaggio, con una batteria da 4500mAh che si è rivelata più che sufficiente per qualsiasi tipo di giornata, anche la più impegnativa. Nel nostro test eseguito con PCMark Work 3.0 Battery, Honor 200 Lite ha totalizzato un punteggio di 12:54h, davvero rispettabile. La ricarica è gestita tramite la porta USB Tipo-C ad una potenza massima di 35W.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Honor 200 Lite 783 1970 420539 42446 361 (2,17 fps) 371 - 362 (97,6%) Oppo Reno11 F 869 2291 604282 70370 630 (3,77 fps) 638 - 634 (99,4%) realme 12 Pro+ 905 2865 662520 269643 801 (4,80 fps) 806 - 804 (99,8%) Nothing Phone (2a) 1139 2600 690297 86714 1156 (6,93 fps) 1155 - 1151 (99,6%)

La parte di connettività è sufficiente: Honor 200 Lite supporta il Wi-Fi 5 (802.11 ac) Dual-band e il Bluetooth 5.1. Non c'è una eSIM ma a questo prezzo sarebbe stata un'eccezione la sua presenza.

Ad orchestrare l'hardware ci pensa l'interfaccia utente di Honor chiamata MagicOS 8, basata su Android 14. Questo smartphone quindi arriva con l'ultima versione di Android attualmente disponibile sul mercato e tutte le funzionalità che abbiamo apprezzato su altri prodotti del marchio, come per esempio Honor Magic6 Pro e Honor Magic V2. Troviamo Magic Capsule, l'interfaccia simile alla Dynamic Island di iPhone, Parallel Space, per separare gli ambienti privati e di lavoro, e Magic Portal.

Il software di Honor si muove fluido e veloce su questo 200 Lite e non comprende nemmeno troppe app preinstallate al primo avvio (il cosiddetto bloatware). L'interfaccia è infine molto ricca di funzioni per la personalizzazione, soprattutto per quanto riguarda la schermata home e quella di sblocco.

Tantissimi megapixel su cui fare affidamento

Il comparto fotografico di Honor 200 Lite è alquanto interessante. La priorità è sicuramente stata data alla fotocamera principale da 108MP accoppiata ad una luminosa lente f/1.75 e alla fotocamera frontale da 50MP con lente grandangolare dall'apertura f/2.1. La fotocamera posteriore grandangolare da 5MP f/2.2 e la macro da 2MP f/2.4 sembrano essere state messe solo a supporto e per fare numero, ma nel caso si presenti l'occasione di usarle immagino la filosofia sia meglio averle che non averle.

Gli scatti ottenuti con la fotocamera principale sono decisamente nitidi e dettagliati in condizioni di buona illuminazione, con colori un po' troppo saturi ma generalmente piacevoli per la condivisione delle foto con amici, parenti o sui social. La gamma dinamica è sufficiente, anche se Honor 200 Lite tende a sovraesporre leggermente le alteluci quando messo di fronte a situazioni dall'alto contrasto.

Al buio è in grado di immortalare immagini molto piacevoli e con colori vividi grazie agli algoritmi della modalità notturna, tuttavia c'è una condizione: la scena dev'essere perfettamente immobile e lo dovrete essere anche voi. La mancanza di OIS, infatti, si sente parecchio. Dovendo mantenere l'otturatore elettronico "aperto" per diverso tempo per catturare più luce possibile può capitare di ritrovarsi con i soggetti leggermente mossi.

Le fotocamere grandangolare e macro sono gestite in maniera buona dal software ma hanno un hardware per nulla sufficiente a scattare foto piacevoli. Sono utili in caso di necessità ma non vi vanterete dei loro risultati.

Degna di nota la fotocamera frontale che ci ha stupito di giorno. I dettagli sono ben rappresentati (a patto di disattivare la modalità bellezza) e la gamma dinamica è molto buona, persino migliore di quella della fotocamera principale. La possibilità di passare automaticamente dallo zoom 1x allo zoom 0,8x per allargare il suo raggio d'azione e fare spazio a più persone è una buona idea e di certo vi tornerà utile. Di notte i dettagli perdono un po' di nitidezza, ma nel complesso rimane una fotocamera più che utilizzabile anche al buio. Il suo asso nella manica è la presenza di un flash, una caratteristica davvero rara!

Peccato la registrazione video sia limitata a soli 30fps su tutte le fotocamere, di fatto rendendo meno piacevoli le brevi clip che si potrebbero registrare per i social.

Prezzo e promo lancio

A partire da oggi è disponibile all'acquisto presso i principali rivenditori di elettronica di consumo al prezzo di 329,90 euro, un cartellino forse un po' troppo alto per quello che è in grado di offrire. Fortunatamente ci pensano le ormai prevedibili offerte di lancio.

Grazie al seguente coupon potrete portare a casa Honor 200 Lite a soli 289,90 euro acquistandolo dal sito ufficiale HiHonor. Con l'aggiunta di 1,90 euro verrà consegnato alla vostra porta anche il caricabatterie Honor SuperCharge da 66W.