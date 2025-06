RedMagic 10S Pro si afferma come lo smartphone da gaming più potente sul mercato, una vera macchina da guerra per chi cerca prestazioni senza compromessi. Unisce una potenza di calcolo estrema, un display totalmente immersivo a 144Hz e un'autonomia eccezionale, creando un'esperienza di gioco senza rivali. Il prezzo da pagare per questa eccellenza è un comparto fotografico non competitivo con i top di gamma e un software ancora perfettibile. Tuttavia, per il suo pubblico di riferimento, questi sono compromessi accettabili. Se siete gamer che cercano la massima potenza e reattività, e potete soprassedere sulla fotocamera, il RedMagic 10S Pro non è solo una scelta consigliata, ma semplicemente la migliore possibile sul mercato attuale, offrendo un valore a dir poco straordinario per il suo prezzo.

RedMagic 10S Pro: la recensione in un minuto

Il RedMagic 10S Pro si presenta come una vera e propria console portatile, con specifiche che fanno invidia a molti laptop in circolazione. Al suo cuore batte il nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite Leading Version, affiancato da un chip AI dedicato al gaming, il RedCore R3 Pro. Questa combinazione promette (e mantiene) prestazioni di prim'ordine. La memoria RAM è di tipo LPDDR5T e lo storage è UFS 4.1 Pro, con opzioni che vanno fino a 24GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione. Questo significa fluidità incredibile nel gameplay, multitasking più veloce e caricamenti rapidissimi di qualsiasi applicazione.

Lo schermo è un capolavoro: un AMOLED da 6,85 pollici con una risoluzione di 1,5K (2688 x 1216 pixel), una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una luminosità di picco di 2.000 nit. Ciò che lo rende unico è la sua tecnologia UDC (Under-Display Camera), che consente uno schermo senza notch e una vera esperienza immersiva. Il rapporto schermo-superficie del 95,3% è il più alto mai visto. La reattività al tocco è anch'essa da primato, con un tasso di campionamento istantaneo di 2500Hz e multi-dito di 960Hz.

La batteria è una enorme unità da 7.050mAh, supportata da una ricarica rapida da 80W (caricatore GaN incluso nella confezione). Parliamo di ore e ore di gioco senza interruzioni.

Il sistema di raffreddamento ICE-X è caratterizzato da una struttura a 10 strati, metallo liquido 2.0, una camera di vapore da 12.000mm² e la ventola che gira a 23.000 RPM. È un sistema progettato per mantenere le temperature basse e le prestazioni stabili anche quando si gioca per lunghe sessioni.

Le fotocamere includono un sistema posteriore con un sensore principale da 50MP con OIS, una fotocamera ultra-grandangolare da 50MP e una terza fotocamera da 2MP, mentre la fotocamera frontale è da 16MP, questo è l'unico aspetto in cui lo smartphone non è "al top".

Infine, il software è REDMAGIC OS 10.5, basato su Android 15, con l'integrazione dell'IA di Google, Gemini. Le dimensioni del dispositivo sono 163,42mm di altezza, 76,14mm di larghezza e 8,9mm di spessore, con un peso di 229g. Nonostante la grande batteria e il sistema di raffreddamento, il peso è ben bilanciato, rendendolo comodo da impugnare per lunghi periodi.

Prezzi

Il RedMagic 10S Pro offre una gamma di configurazioni di memoria e archiviazione, con prezzi molto interessanti per il mercato europeo:

Nightfall (Nero Opaco) - 12 GB RAM + 256 GB ROM: 649 euro

Moonlight (Trasparente Argento) - 16 GB RAM + 512 GB ROM: 799 euro

Moonlight (Trasparente Argento) - 24 GB RAM + 1 TB ROM: 999 euro

Dusk (Trasparente Nero) - 16 GB RAM + 512 GB ROM: 799 euro

Dusk (Trasparente Nero) - 24 GB RAM + 1 TB ROM: 999 euro

Questi prezzi si posizionano come molto attraenti per un prodotto da gaming di fascia alta, offrendo hardware di altissimo livello a prezzi che si avvicinano al 50% di quelli degli altri flagship.

Per quanto riguarda la disponibilità, RedMagic 10S Pro è ufficialmente acquistabile in Europa, Italia inclusa, attraverso il sito ufficiale del produttore. Le vendite globali al pubblico inizieranno il 18 giugno 2025. Tuttavia, per chi desidera assicurarsi il dispositivo in anticipo, RedMagic ha previsto un'iniziativa speciale: dal 12 al 17 giugno 2025 è possibile acquistare degli "Early Bird Voucher". Questi voucher garantiscono un accesso anticipato esclusivo per finalizzare l'ordine il 17 giugno, un giorno prima dell'apertura delle vendite generali. Si tratta di una strategia pensata per gestire l'elevata domanda, dato che i dispositivi del brand tendono a esaurirsi rapidamente.

Lo smartphone è acquistabile anche su Amazon, seppur a un prezzo leggermente più elevato.

RedMagic 10S Pro: la recensione completa

RedMagic 10S Pro è il più recente gioiello nella corona del marchio, un dispositivo che si prefigge l'ambizioso obiettivo di ridefinire l'esperienza di gioco su smartphone. Fin dal 2018, RedMagic si è imposta con la missione di realizzare "esperienze di gioco ineguagliabili" e di diventare il marchio di riferimento mondiale per gli smartphone da gaming.

Dopo aver trascorso un tempo significativo con questo smartphone, posso confermare che il RedMagic 10S Pro continua la tradizione del brand, presentandosi come una vera e propria macchina da guerra per il gioco, progettata per chi non vuole compromessi sulla potenza e sull'immersione.

Design che vince non si cambia

Appena ho tirato fuori il RedMagic 10S Pro dalla scatola, ho capito che il brand ha voluto giocare sul sicuro, alla fine dei conti si tratta di un aggiornamento delle specifiche del già potentissimo RedMagic 10 Pro. L'azienda ha optato per l'estetica raffinata con linee nette e bordi puliti che ben conosciamo, le quali conferiscono allo smartphone un aspetto quasi futuristico. È un design premium, e la variante che ho avuto modo di provare, con il suo corpo in metallo e vetro trasparente, è davvero affascinante.

È il tipo di prodotto che, quando lo appoggi su un tavolo, attira gli sguardi

Sebbene il retro possa attirare un po' di impronte digitali, quando è pulito e lucido l'effetto che mostra il design intricato sotto il pannello di vetro è davvero notevole.

Una delle caratteristiche di design che ho apprezzato di più, soprattutto per uno smartphone da gaming, è il retro completamente piatto e privo di sporgenze per la fotocamera. Questo non solo ribadisce la volontà dell'azienda nel mantenere questo standard estetico, ma offre anche una presa più ergonomica e confortevole, essenziale per lunghe sessioni di gioco o di fruizione multimediale. Ho trovato che questa scelta contribuisca significativamente alla comodità d'uso, eliminando quella fastidiosa oscillazione che molti smartphone moderni presentano quando appoggiati su una superficie.

La costruzione è di alta qualità, con un telaio centrale in alluminio aeronautico e vetro su entrambi i lati. Infine, è presente una certificazione IP54, il che significa che il dispositivo è protetto dalla polvere e può resistere a schizzi d'acqua da qualsiasi direzione senza subire danni. Non lo porterei sott'acqua per via della ventola dedicata al raffreddamento, ma sapere che è resistente agli schizzi mi dà una certa tranquillità durante l'uso quotidiano o una sessione di gioco particolarmente intensa che potrebbe portare a qualche goccia di sudore.

L'elemento "gaming phone" si manifesta appieno con l'illuminazione RGB dinamica e personalizzabile. Questa non è solo un vezzo estetico: le luci possono essere personalizzate per segnalare chiamate, messaggi, lo stato di ricarica, sveglie o per aggiungere un'atmosfera immersiva durante la visione di film e, naturalmente, il gaming. Sono disponibili diverse modalità di illuminazione – Sempre attiva, Respirazione, e Lampeggiante – e si può scegliere tra sette colori vivaci: Rosso, Rosa, Arancione, Giallo, Verde, Blu, Blu Marino e Viola. La sincronizzazione delle luci RGB posteriori con l'uscita audio per un effetto visivo interattivo e futuristico è un tocco che eleva ulteriormente l'esperienza di un prodotto dedicato ai "gamer".

Sul lato destro troviamo ancora una volta la collaudata Magic Key, un interruttore fisico posizionato che, per impostazione predefinita, attiva GameSpace, la modalità gaming dedicata. Si può configurare per avviare rapidamente la fotocamera, attivare la torcia, avviare il registratore vocale, abilitare la traduzione faccia a faccia o passare rapidamente alla modalità silenziosa o vibrazione.

Sullo stesso lato sono presenti gli ormai iconici due tasti capacitivi, un punto di forza indiscusso per i gamer. Sono posizionati strategicamente per assomigliare ai pulsanti dei controller da gaming, migliorando la precisione e la reattività dei controlli, soprattutto nei giochi frenetici o competitivi. La loro velocità di risposta di 520Hz è impressionante, e sebbene non siano pulsanti fisicamente "cliccabili", lo smartphone fornisce un feedback tattile molto soddisfacente che simula la sensazione di una pressione fisica. L'ottimo feedback restituito dai motori dedicati alla vibrazione, uniti all'illuminazione RGB personalizzabile, eleva l'esperienza di gioco a un livello irraggiungibile dagli smartphone tradizionali.

Generalmente è difficile distinguere il nuovo RedMagic 10S Pro dai modelli precedenti delle ultime generazioni, ma non è di certo una cosa negativa vista la qualità nella costruzione e la particolarità del design del marchio.

Il display più immersivo di sempre

Lo schermo del RedMagic 10S Pro è, senza dubbio, uno dei suoi punti di forza più impressionanti. Parliamo di un display AMOLED da 6,85 pollici, personalizzato da BOE, che offre un'esperienza visiva incredibilmente immersiva grazie ai bordi ultrasottili (1,25mm). Con una risoluzione di 1,5K (2688 x 1216 pixel), l'immagine è nitida e dettagliata, perfetta per apprezzare la grafica dei giochi più moderni e i contenuti multimediali in alta definizione.

La frequenza di aggiornamento di 144Hz porta l'esperienza di gioco ai massimi livelli. Non solo rende l'esperienza di gioco incredibilmente fluida, eliminando ogni traccia di motion blur, ma anche la navigazione nell'interfaccia utente, lo scrolling e qualsiasi animazione risultano incredibilmente fluidi e reattivi. Una volta che ci si abitua a 144Hz, tornare indietro sembra impossibile.

La luminosità di picco di 2.000 nit non è tra le più alte in assoluto ma è molto più che sufficiente. Questo è comunque il display "full screen" (ovvero che integra la tecnologia UDC, Under Display Camera) più luminoso mai visto finora. La nitidezza e l'efficienza energetica sono state possibili grazie a una completa riprogettazione e aggiornamento dei circuiti pixel, il che testimonia l'innovazione dietro a questo display.

Un altro aspetto rivoluzionario è la tecnologia della fotocamera sotto il display, che permette uno schermo senza notch né fori visibili. Questo crea una superficie visiva ininterrotta con un impressionante rapporto schermo-superficie del 95,3%, il più alto mai visto. L'assenza di interruzioni nel display contribuisce enormemente all'immersione durante il gioco o la visione di contenuti. La fotocamera selfie da 16 megapixel è incredibilmente ben nascosta; quando non la si usa, non si riesce a vederla affatto. Questo è senza dubbio uno dei frontali di smartphone più belli che abbia visto in circolazione.

La reattività al tocco è cruciale per il gaming competitivo, e il RedMagic 10S Pro eccelle anche qui. Con una frequenza di campionamento del tocco di 2.500Hz e un tasso di campionamento del tocco multi-dito di 960Hz, lo smartphone garantisce una risposta ultra-veloce e precisa. Ogni tocco e ogni scorrimento vengono catturati con eccezionale precisione e una latenza quasi nulla, il che è un vantaggio cruciale nei giochi FPS e MOBA, dove ogni millisecondo conta.

Il display è anche certificato TÜV Rheinland per la protezione dalla luce blu, il che lo rende più confortevole per sessioni di gioco prolungate, riducendo l'affaticamento degli occhi.

Per quanto riguarda il lettore di impronte digitali, è un sensore ottico integrato sotto lo schermo. L'ho trovato abbastanza veloce e preciso nell'autenticazione, in linea con altri sensori di questo tipo sul mercato.

L'esperienza audio è stata curata con la massima attenzione, per una totale immersione. Lo smartphone è equipaggiato con altoparlanti stereo simmetrici 1115K, che producono un suono forte e ad alta qualità. Questi altoparlanti sono certificati DTS:X Ultra Sound, garantendo un audio surround di qualità che arricchisce sia i giochi che i contenuti multimediali.

Il supporto a Snapdragon Sound migliora ulteriormente la resa sonora con le cuffie compatibili. Per gli audiofili, la presenza di un jack per cuffie da 3,5mm è un gradito ritorno. Tre microfoni assicurano una chiara acquisizione del suono.

Più veloce del 99% degli smartphone

Quando si parla di un RedMagic, il cuore della discussione riguarda sempre le performance, e il 10S Pro non delude affatto. Al centro delle sue capacità c'è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version, la versione overcloccata del chip. Questo include la pi\ recente generazione di CPU custom Oryon, progettata per offrire prestazioni e efficienza energetica di prim'ordine.

Questo processore, più veloce rispetto alla versione standard, presenta una CPU con i core Prime che ora raggiungono i 4,47GHz (rispetto ai 4,32GHz del modello precedente) e una GPU Adreno 830 che opera a 1,2GHz (rispetto agli 1,1GHz). L'NPU (Neural Processing Unit) ha visto un miglioramento del 40% nelle prestazioni AI, il che è fondamentale per le crescenti funzionalità di intelligenza artificiale integrate negli smartphone moderni.

A completare il quadro, troviamo il chip AI da gaming RedCore R3 Pro. Questo chip dedicato si occupa di alleggerire il carico di lavoro del processore principale per le attività di gioco specializzate, come l'ottimizzazione della grafica tramite super-risoluzione. Questa sinergia tra i due chip assicura che il sistema rimanga reattivo e che la fedeltà grafica sia sempre al massimo.

La combinazione di memoria LPDDR5T e storage che viene definito dal brand UFS 4.1 Pro, è il massimo che si possa desiderare attualmente. Con opzioni di RAM che arrivano fino a 24GB e storage fino a 1TB, il RedMagic 10S Pro gestisce senza sforzo anche i file di gioco più grandi e le applicazioni più esigenti, posizionandosi come uno degli smartphone più potenti sul mercato, anche fuori dall'ambito gaming.

Ma la vera star delle prestazioni, soprattutto per uno smartphone da gaming, è il sistema di raffreddamento ICE-X. La mia esperienza diretta ha confermato quanto sia efficace nella maggior parte dei casi. La sua architettura a 10 strati include un'innovazione chiave: il Liquid Metal 2.0. Questo materiale per la conduzione termica, tradizionalmente riservato ai laptop da gaming di fascia alta, è un aggiornamento di una lega a base di indio con potassio, che è incredibilmente efficiente nel trasferimento del calore. È un pezzo solido di metallo con una conduttività termica eccezionale di 200W/m·K, un notevole miglioramento rispetto ai 80 W/m·K del modello precedente. Il metallo liquido ammorbidisce a circa 50°C per una maggiore efficienza.

Cambia anche il posizionamento del metallo liquido: ora copre direttamente il chip, anziché essere sotto un condotto di ventilazione come nel 10 Pro. Questo aumenta la copertura del 30% (ora 36mm²) e si traduce in una riduzione della temperatura della CPU fino a 5°C rispetto al 10 Pro. Ho notato che, anche dopo un'ora di gioco a Genshin Impact, una delle app più esigenti, la temperatura massima del telefono non ha raggiunto temperature troppo eccessive. Questo si traduce in una maggiore stabilità di gioco e una riduzione del throttling.

Il sistema è completato da una camera di vapore da 12.000mm², strati di grafene e isolamento in rame, che assicurano che il calore venga dissipato nel modo più veloce possibile. E non dimentichiamo la ventola, un tratto distintivo dei RedMagic, che gira a un'incredibile velocità di 23.000 RPM. Sebbene sia una ventola ad alta velocità, opera silenziosamente a soli 4dB, quindi il rumore non è un problema durante il gioco, a meno che non siate nel silenzio più assoluto. La ventola si attiva automaticamente quando lo smartphone viene spinto al limite, ad esempio durante i benchmark o le sessioni di gioco intensive.

Durante i miei test di benchmark, ho visto che il 10S Pro si distingue nei risultati, ma non senza pagarne il prezzo. Nel benchmark 3DMark Wild Life Extreme, ha superato gli altri dispositivi concorrenti, il che significa frame rate più alti nei giochi che non raggiungono il limite di refresh rate e un gameplay più stabile in quelli che lo facevano. Anche nei test AnTuTu, che valuta l'intero sistema, il 10S Pro ha mostrato un miglioramento notevole rispetto al 10 Pro.

Durante gli stress test lo smartphone raggiunge temperature veramente elevate, rendendolo impossibile da reggere in mano senza scottarsi. Questo dimostra la bontà del sistema di dissipazione del calore studiato da RedMagic, che trasporta rapidamente il caldo il più lontano possibile dal SoC, anche se è certamente poco piacevole. Nell'utilizzo classico dello smartphone, anche giocando a titoli pesantissimi per ore, fortunatamente non raggiunge mai certe temperature. Si tratta di una criticità che si rivela solo a seguito di benchmark studiati per stressare chip e sistemi di raffreddamento.

La ventola attiva non porta a un beneficio così significativo da giustificare i costi o le complicazioni (come una resistenza all'acqua di base), ma aiuta nel breve periodo a ritardare (anche se solo leggermente) l'inevitabile throttling.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu 3DMark Single-core Multi-core Solar Bay Solar Bay Stress test Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test RedMagic 10S Pro (ventola ON) 3144 9728 2696950 12277 (46,68 fps) 12336 - 5386 (43,7%) 7043 (42,17 fps) 7061 - 3197 (45,3%) RedMagic 10S Pro (ventola OFF) 3124 9642 2616601 12048 (45,81 fps) 12391 - 5384 (43,4%) 6950 (41,62 fps) 6910 - 3194 (46,2%) RedMagic 10 Pro (ventola ON) 3088 9397 2607293 11998 (45,62 fps) 11988 - 9420 (78,6%) 6862 (41,09 fps) 6824 - 2505 (36,7%) RedMagic 9S Pro (ventola ON) 2256 6992 2123581 9175 (34,89 fps) 9361 - 8196 (87,6%) 5492 (32,89 fps) 5533 - 4704 (85%) ROG Phone 9 Pro 1986 7946 1899236 11674 (44,39 fps) 11588 - 5026 (43,4%) 6487 (38,85 fps) 6723 - 3017 (44,9%) Samsung Galaxy S25 Ultra 3142 9870 2214097 9558 (36,34 fps) 11417 (50,2%) 6161 (36,90 fps) 6540 - 3246 (49,6%) OnePlus 13 3043 9302 2259205 11723 (44,58 fps) 11808 - 7534 (63,8%) 6492 (38,88 fps) 6751 - 4440 (65,8%) Google Pixel 9 Pro 1684 4283 1167961 - - 2612 (15,64 fps) 2635 - 1689 (64,1%)

Oltre alla rete cellulare 5G su entrambe le SIM, RedMagic 10S Pro è dotato di Bluetooth 5.4 e supporta la connettività Wi-Fi 7. La funzionalità NFC è presente, permettendo pagamenti contactless (inclusa la compatibilità con Google Pay), condivisione di dati e accoppiamento rapido con altri dispositivi. La porta USB 3.2 Gen 2 assicura trasferimenti dati rapidi e affidabili. Un tocco di versatilità è dato dalla presenza di un sempre più raro LED a infrarossi. Purtroppo, probabilmente per mantenere più basso il prezzo finale, l'azienda ha tagliato sul supporto eSIM.

Per uno smartphone da gaming, l'autonomia della batteria è tanto cruciale quanto le prestazioni. Il RedMagic 10S Pro è equipaggiato con una batteria enorme da 7.050mAh, una delle più grandi che abbia mai trovato in uno smartphone flagship.

Durante la mia settimana (o poco più) di test, l'autonomia ha superato le mie aspettative. Lo smartphone mi ha accompagnato per un'intera giornata di uso intenso, incluse sessioni di gioco, streaming video e navigazione web, senza la paura di rimanere mai a secco. Per darvi un'idea più precisa, l'azienda fornisce stime specifiche: fino a 18,5 ore di riproduzione in live streaming su YouTube, fino a 6 ore di gioco a Genshin Impact e fino a 8 ore di gioco a Call of Duty Mobile. Anche in lunghe sessioni di gaming, 10S Pro non vi lascerà mai a piedi.

Quando arriva il momento di ricaricare, RedMagic 10S Pro è pronto a ripartire in un batter d'occhio. Il dispositivo viene fornito con un caricabatterie GaN da 80W incluso nella confezione, un grande vantaggio considerando che molti produttori oggigiorno non includono più l'adattatore. Questo caricabatterie permette di ricaricare completamente la batteria in soli 40 minuti.

Un aspetto che apprezzo sempre molto quando si parla di smartphone da gioco è la tecnologia di separazione della carica. Questa funzione previene l'usura della batteria e il surriscaldamento durante l'uso intensivo, in pratica mentre si gioca e lo smartphone è collegato alla ricarica. L'alimentatore può alimentare direttamente il sistema bypassando la batteria, proteggendo la salute delle celle a lungo termine.

Altro anno, stessi punti deboli

Il RedMagic 10S Pro arriva con a bordo RedMagic OS 10.5, basato su Android 15. Il sistema operativo si conferma un punto di forza per chi cerca un'esperienza gaming senza compromessi, con un'interfaccia utente aggiornata, fluida e ricca di personalizzazioni. Continua l'integrazione nativa delle funzionalità AI di Google Gemini, che arricchiscono il dispositivo con strumenti intelligenti come la traduzione in tempo reale durante le chiamate, l'editing avanzato delle foto e la ricerca contestuale. Non è però uno smartphone votato all'AI ovunque e a tutti i costi, una cosa che potrebbe rappresentare un vantaggio per alcuni.

Detto questo, persiste uno dei difetti storici che da tempo caratterizzano il software del brand: una traduzione in italiano a tratti approssimativa e poco curata. Anche in questa versione si notano voci di menu tradotte in modo letterale e incoerenze stilistiche che, pur non compromettendo l'usabilità, restituiscono una sensazione di scarsa attenzione ai dettagli. Un particolare che, su un dispositivo di questa fascia, RedMagic dovrebbe ormai aver risolto.

Oltre a questo, sono stati fatti altri passi indietro. Invece che cercare di rendere il software più "occidentale" e integrato con i servizi che gli utenti si aspettano, RedMagic ha deciso di allontanarsi ulteriormente. Per fare un esempio, nella schermata principale, invece di includere Google Discovery nella schermata più a sinistra, ha introdotto una soluzione proprietaria di dubbia utilità.

Nonostante questa pecca, l'esperienza di gioco rimane eccellente grazie a Game Space, il centro di controllo accessibile tramite lo switch fisico laterale. Da qui, i giocatori possono personalizzare ogni aspetto delle loro sessioni: dalla frequenza di aggiornamento dello schermo alla mappatura dei trigger dorsali, fino alle modalità di performance più estreme, ottimizzando lo smartphone per ogni singolo titolo. Anche il bloatware è satto ridotto al minimo, seppur ancora presente.

Il comparto fotografico del 10S Pro rimane invariato rispetto al modello precedente, senza ambire a competere con i migliori cameraphone. La fotocamera principale da 50MP si basa ora su un sensore OV50E con stabilizzazione ottica (OIS), abbinato a un sistema di lenti 7P e a un rivestimento antiriflesso APL. Questa configurazione garantisce scatti sufficienti per molte situazioni ma non spicca per qualità. La fotocamera secondaria ultra-grandangolare da 50MP (OV50D) include un sistema di autofocus e una correzione avanzata della distorsione. Rimane invece un terzo sensore da 2MP di utilità marginale, dedicato a specifiche modalità di scatto.

Anche la fotocamera frontale da 16MP, nascosta sotto il display, mostra dei passi avanti grazie a un'ottimizzazione AI migliorata che promette selfie più chiari e naturali. Sebbene rappresenti un progresso, la sua natura "invisibile" la rende ancora una soluzione più adatta a videochiamate e usi occasionali che a selfie di alta qualità destinati ai social.

Conclusioni

Dopo aver passato del tempo con RedMagic 10S Pro, la mia conclusione è chiara: questo è uno smartphone da gaming che merita pienamente il titolo di "più potente sul mercato". RedMagic si è veramente impegnata a mantenere la sua promessa di progettare esperienze di gioco ineguagliabili e di portare ai giocatori il massimo della potenza disponibile.

Le sue prestazioni sono assolutamente di prim'ordine: la mia esperienza è stata quella di un dispositivo che gestisce senza sforzo qualsiasi gioco o applicazione esigente, mantenendo una fluidità eccezionale anche in fase di emulazione di vecchie console (o PC!). Il sistema di raffreddamento fa anche fin troppo bene il suo lavoro portando il calore lontano dal SoC, sfortunatamente finisce troppo vicino alle mani e in situazioni estreme può essere un problema. Autonomia e ricarica non fanno altro che completare l'ottimo comparto hardware.

Lo schermo è una gioia per gli occhi., l'assenza di notch grazie alla fotocamera sotto il display offre un'immersione senza pari. La reattività al tocco elevatissima lo rende un vero vantaggio competitivo per i gamer. Il design, con il suo look futuristico, il retro piatto e trasparente, e l'illuminazione RGB personalizzabile, è allo stesso tempo deciso e distintivo.

Il software è ottimizzato per il gaming, con Game Space che offre un livello di personalizzazione e controllo granulare sull'esperienza di gioco. Peccato per i soliti problemi di "localizzazione approssimativa". La mancanza di promesse riguardo alla quantità e al tipo di aggiornamenti è un compromesso accettabile per ottenere queste prestazioni a questo prezzo, anche se ci piacerebbe vedere miglioramenti in futuro in questo senso.

L'unica area in cui il RedMagic 10S Pro non compete con gli altri flagship è il comparto fotocamere. Le prestazioni sono inferiori alla media degli smartphone di fascia alta, ma RedMagic non ha mai promesso di offrire prestazioni paragonabili a quelle dei migliori cameraphone sul mercato. Questo è il compromesso che si deve quasi sempre accettare per avere un dispositivo così focalizzato sulle prestazioni da gioco.

Considerando il suo prezzo, il RedMagic 10S Pro offre comunque un valore incredibile. Si ottiene un chip all'altezza (o migliore) di qualsiasi altro smartphone Android di punta, uno schermo immersivo senza interruzioni, più memoria, una batteria enorme e accessori aggiuntivi nella confezione come il caricatore da 80W e una pratica cover.

Quindi, a chi è destinato il RedMagic 10S Pro? Se siete dei gamer seri, questo smartphone è un must-have. I trigger dorsali, il sistema di raffreddamento, lo schermo a 144Hz e le prestazioni grezze fanno una differenza tangibile nei giochi, soprattutto quelli più competitivi.

Se non siete persone che scattano molte foto con il telefono, o se avete una fotocamera dedicata, allora la debolezza del RedMagic 10S Pro in questo settore non vi riguarderà, e potrete godere di tutti i suoi incredibili punti di forza. Anche se non giocate assiduamente, questo smartphone può fare quasi tutto per voi. Lo schermo è fantastico da guardare, la batteria dura a lungo, le prestazioni sono fluide per il multitasking e l'uso quotidiano, e il design è decisamente unico.