Honor 200 Smart, resiste alle cadute e alle giornate più lunghe | Recensione

Honor 200 Smart si presenta sul mercato con un obiettivo ambizioso: offrire un'esperienza utente completa e soddisfacente a un prezzo accessibile. La sua carta vincente? Una robustezza fuori dal comune per la sua fascia di prezzo, unita a una batteria generosa e un design accattivante. Ma sarà sufficiente per conquistare il cuore (e il portafoglio) degli utenti?

Un'armatura robusta con un tocco di eleganza

L'Honor 200 Smart non passa inosservato. Nonostante la sua natura di smartphone entry-level, sfoggia un design curato e ricercato. Il telaio in plastica, con la sua finitura che imita l'alluminio, gli conferisce un aspetto premium, mentre la back cover in policarbonato con finitura gommata antigraffio non solo offre una presa salda e sicura, ma aggiunge anche un tocco di personalità.

La robustezza è uno dei punti di forza di questo dispositivo. Certificato IP64, resiste a polvere e schizzi d'acqua, mentre la certificazione SGS 5 stelle per la resistenza alle cadute lo rende un compagno ideale per chi ha uno stile di vita dinamico e non teme gli imprevisti. Il peso di 193 grammi è ben bilanciato e non affatica la mano durante l'utilizzo, anche se le dimensioni generose (dovute al grande display) potrebbero renderlo un po' ingombrante per chi ha mani piccole.

Nel complesso, il design dell'Honor 200 Smart è un riuscito connubio di eleganza e resistenza, caratteristiche che lo rendono un'opzione interessante per chi cerca uno smartphone affidabile e dal look moderno, ovviamente se preso nel contesto del suo prezzo di vendita.

Il lettore di impronte digitali, capacitivo e integrato nel pulsante di accensione laterale, si è dimostrato reattivo e affidabile durante i nostri test. Lo sblocco è rapido e preciso, contribuendo a rendere l'esperienza utente più veloce e sicura.

Esperienza visiva fluida con qualche riserva

L'ampio display LCD TFT da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+ (2412x1080 pixel) e refresh rate di 120Hz è sicuramente uno dei protagonisti di questo smartphone. La fluidità offerta dall'alta frequenza di aggiornamento è apprezzabile nella navigazione tra le schermate, nello scrolling delle pagine web e durante le sessioni di gioco. Anche la resa cromatica è buona, con colori ben calibrati e una buona nitidezza.

Tuttavia, la tecnologia LCD TFT mostra i suoi limiti in termini di contrasto e angoli di visione, soprattutto se confrontata con i display OLED ormai diffusi anche in fasce di prezzo inferiori. Inoltre, la luminosità massima di 850 nit, seppur discreta, potrebbe non essere sufficiente per garantire una buona visibilità sotto la luce diretta del sole.

Lo schermo dell'Honor 200 Smart offre quindi un'esperienza visiva piacevole, ma non esente da compromessi.

Tutto l'essenziale

Il cuore pulsante dell'Honor 200 Smart è il processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, un chipset di fascia bassa che offre prestazioni adeguate per un utilizzo quotidiano basilare. Abbinato a 4GB di RAM (espandibili virtualmente con la tecnologia RAM Turbo di Honor), gestisce senza problemi la navigazione tra le app, la navigazione web e la riproduzione di contenuti multimediali.

Tuttavia, non aspettatevi miracoli da questo smartphone. Le applicazioni più pesanti, il multitasking intenso e i giochi 3D più impegnativi potrebbero mettere a dura prova il processore, con conseguenti rallentamenti e cali di frame rate. In questi casi, attivare la modalità "prestazioni elevate" nelle impostazioni può aiutare a ottenere un po' più di spinta, ma a discapito dell'autonomia.

La memoria interna da 256GB è un punto a favore di questo dispositivo, garantendo spazio sufficiente per archiviare foto, video e applicazioni. Purtroppo, l'assenza di uno slot per schede microSD impedisce di espandere ulteriormente la memoria.

Honor 200 Smart offre prestazioni in linea con la sua fascia di prezzo. È uno smartphone pensato per un utilizzo quotidiano essenziale, adatto a chi non ha particolari esigenze in termini di potenza di elaborazione.

Smartphone Geekbench 6 AnTuTu Single-core Multi-core Honor 200 Smart 911 1521 456552 CMF Phone 1 1037 2950 647638 realme 12 4G 465 1445 348632 realme 12X 686 1888 395981 Honor 200 Lite 783 1970 420539 Oppo Reno11 F 869 2291 604282

Honor 200 Smart offre un pacchetto di connettività completo e versatile, in linea con le aspettative di uno smartphone moderno. Supporta le reti 5G, garantendo velocità di connessione elevate e una latenza ridotta. Il Wi-Fi 5 assicura una connessione stabile e veloce alle reti wireless, seppur non con gli standard più moderni, mentre il Bluetooth 5.0 permette di collegare cuffie, auricolari e altri dispositivi senza fili con facilità.

Non mancano l'NFC, utile per i pagamenti contactless e la condivisione di file, e il jack audio da 3,5mm, una rarità negli smartphone moderni, che permette di utilizzare cuffie e auricolari tradizionali senza bisogno di adattatori.

Parlando di audio, Honor 200 Smart è dotato di un sistema di speaker stereo che offre un'esperienza sonora abbastanza coinvolgente, con un buon bilanciamento tra alti e bassi. Il volume massimo è sufficientemente elevato e la qualità audio è più che sufficiente, sia in chiamata che durante la riproduzione di musica e video.

Un maratoneta con ricarica rapida

Uno dei punti di forza dell'Honor 200 Smart è la sua batteria da 5200mAh. Grazie a questa capiente batteria e all'ottimizzazione energetica del software, lo smartphone è in grado di garantire un'autonomia eccellente, arrivando a coprire anche due giorni di utilizzo con una singola carica. Un risultato davvero notevole, che lo rende un compagno ideale per chi trascorre molto tempo fuori casa e non vuole preoccuparsi di rimanere a secco di energia.

La ricarica rapida da 35W è un altro punto a favore, consentendo di riportare la batteria al 100% in poco più di un'ora. Purtroppo, l'alimentatore non è incluso nella confezione, quindi dovrete procurarvene uno separatamente per sfruttare appieno la ricarica rapida.

Una fotocamera decente è meglio di tre mediocri?

Il comparto fotografico dell'Honor 200 Smart è composto da una fotocamera principale da 50MP e un sensore di profondità da 2MP. Sulla carta, la fotocamera principale con lente f/1.8 promette bene, ma nella pratica i risultati sono altalenanti.

In condizioni di luce ottimale, gli scatti sono decenti, con una buona definizione e una discreta resa cromatica. Tuttavia, non appena la luce diminuisce, la qualità delle immagini si degrada rapidamente, con la comparsa di rumore digitale e una perdita di dettagli. Anche in presenza di forte luce, il sensore tende a sovraesporre le immagini, compromettendo la gamma dinamica.

La fotocamera anteriore da 5MP è appena sufficiente per i selfie e le videochiamate. La qualità delle immagini è nella media, con una definizione non eccezionale e una tendenza ad "ammorbidire" i dettagli.

I video possono essere registrati fino alla risoluzione 1080p a 30fps. La stabilizzazione elettronica è presente, ma non è molto efficace, con conseguenti video tremolanti se si riprende mentre si cammina.

Il comparto fotografico dell'Honor 200 Smart non è il suo punto di forza. Se la fotocamera principale può regalare qualche soddisfazione in condizioni di luce ideale, le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e la qualità dei video potrebbero essere migliori.

Ad ogni modo, visto il prezzo estremamente contenuto dello smartphone, ci si può ritenere soddisfatti dei risultati ottenuti. Delle fotocamere secondarie con grandangolo e/o teleobiettivo sarebbero state apprezzate, ma onestamente credo che sia stata una buona idea spendere il budget su una fotocamera principale migliore rinunciando alle lenti secondarie piuttosto che optare per tre fotocamere non sufficienti nel complesso.

Il software più recente di Honor

Il modello minore della gamma numerica di Honor viene lanciato con a bordo Android 14, personalizzato dall'interfaccia proprietaria Magic UI 8.0. L'interfaccia è fluida e intuitiva, con un design moderno e numerose opzioni di personalizzazione.

Tra le funzionalità offerte da Magic UI 8.0 troviamo la modalità scura, la possibilità di personalizzare l'always-on display, la gestione avanzata della batteria e diverse gesture per semplificare l'utilizzo con una sola mano. Purtroppo, l'Honor 200 Smart supporta solo la certificazione Widevine L3, il che significa che non è possibile guardare contenuti in streaming in alta definizione su piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Un limite importante per chi utilizza lo smartphone per guardare film e serie TV.

Magic UI 8.0 si distingue comunque per il suo design moderno e minimale, con icone arrotondate, animazioni fluide e una palette di colori piacevole. Honor si sta piano piano allontanando dal software che aveva ereditato da Huawei, e questa è una buona cosa. Sono presenti alcune app preinstallate al primo avvio, ma per uno smartphone in questa fascia di prezzo la quantità è molto limitata, per fortuna. Anche quelle presenti possono essere facilmente eliminate.

Conclusioni

L'Honor 200 Smart è uno smartphone che si rivolge a un pubblico specifico: utenti che cercano un dispositivo robusto, con una batteria di lunga durata e un design accattivante, senza spendere una fortuna. La sua resistenza a cadute e schizzi d'acqua, unita all'autonomia eccellente, lo rende un compagno ideale per chi ha uno stile di vita dinamico e non vuole preoccuparsi di ricaricare lo smartphone ogni giorno.

Tuttavia, è importante essere consapevoli dei suoi limiti. Le prestazioni non sono eccezionali, il comparto fotografico è solo sufficiente e la mancanza del supporto per Widevine L1 potrebbe essere un deterrente per alcuni utenti.