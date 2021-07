Honor Magic3 e Magic3 Pro: niente più segreti!

Ormai è ufficiale, come annunciato dal brand cinese l’evento di lancio globale della gamma Honor Magic3 5G si terrà il 12 agosto prossimo. Durante la presentazione in streaming potrebbe essere annunciato il primo smartphone pieghevole dell’azienda, assieme agli attesissimi due top di gamma più classici di cui ormai conosciamo ogni segreto grazie ai più recenti leak!

Secondo le più recenti indiscrezioni, i due nuovi top di gamma di Honor daranno filo da torcere alla concorrenza. I primi render sono stati pubblicati su Twitter assieme alle liste contenenti le specifiche tecniche e c’è molto per cui essere eccitati!

Honor Magi3 5G è stato svelato dall’utente @hereYashRaj e mostra un design che ricorda molto quello di Huawei Mate 40 Pro, con un modulo fotografico circolare posto al centro della scocca. Tra le specifiche di spicco troviamo un chip Qualcomm Snapdragon 888, un pannello AMOLED curvo con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz, la presenza di Android 11 e dei Google Play Services oltre ad un vetro di protezione Gorilla Glass Victus e una doppia fotocamera frontale integrata in un foro del display.

La batteria dovrebbe essere da 4500mAh con la possibilità di ricaricarsi a 66W via cavo e a 50W wireless, non mancherà l’NFC per i pagamenti e saranno disponibili quattro configurazioni di memoria: 8GB di RAM con 128/256GB e 12GB di RAM con 256/512GB di veloce memoria UFS 3.1.

– 4500mAh battery

– 66W fast charger

– 50W fast charger

– 8GB+128GB/256GB

– 12GB+256GB/512GB

– UFS 3.1

– NFC#HONORMagic3Series — Yash Raj Chaudhary #HuaweiP50Series (@hereYashRaj) July 18, 2021

Honor Magic3 Pro 5G non ha più segreti, invece, grazie a @RODENT950. Il leaker ha condiviso con Twitter che la variante premium del top di gamma Honor utilizzerà un display waterfall da 6,76″ con risoluzione 1228p e una fotocamera integrata sotto al display (UDC), una batteria da 4400mAh ma in grado di ricaricarsi via cavo a 100W (rimane a 50W la ricarica wireless) mentre lato fotocamera verrà annunciato dal brand il nuovo sistema Honor SuperZoom in grado di raggiungere un ingrandimento di 100x grazie allo zoom digitale.

Il resto delle specifiche dovrebbe coincidere con quelle del modello base descritto poco sopra.

Magic 3 Pro(+)

6.76" 1228p visionox waterfall display with UDC

4400mAh battery with 100w charging (wired) and 50w wireless charging

New Honor SuperZoom with 100x digital zoom #HONORMagic3Series pic.twitter.com/s8cSrzMWxg — Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 18, 2021

Ancora nessuna nuova indiscrezione riguardo alla presenza del vociferato foldable della serie, il quale si è aggiunto recentemente alla lunga lista di smartphone pieghevoli attesi tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2022.