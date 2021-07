Honor Magic3 Series 5G, ufficiale l’annuncio ad agosto

Solo alcuni giorni fa vi parlavamo dell’annuncio di un evento ufficiale che verrà tenuto da Honor il prossimo 12 agosto. Oltre alla speranza di veder giungere nel nostro Paese la recente gamma di prodotti Honor 50 era da subito stata ipotizzata la presenza durante la presentazione anche della famiglia Honor Magic3, presenza ora confermata in via ufficiale.

L’evento di lancio di Honor si terrà solamente un giorno dopo la presunta data di presentazione dei nuovi foldable, wearable e accessori di Samsung in occasione dell’Unpacked. Il 12 agosto rimanete quindi sintonizzati per seguire assieme a noi la presentazione che Honor ha organizzato per il mercato globale, l’evento verrà trasmesso in streaming.

Oltre all’espansione verso i mercati internazionali della gamma Honor 50, primi prodotti nati con a bordo il chip Qualcomm Snapdragon 778G, a quanto pare saranno annunciati altri inediti smartphone sul palco dell’evento virtuale.

Non è la prima volta che sentiamo parlare della serie Honor Magic3 e il CEO dell’azienda, Feng Fei, aveva già anticipato l’arrivo di uno smartphone con a bordo il chip top di gamma Qualcomm della prima metà del 2021, lo Snapdragon 888. Ora abbiamo ricevuto direttamente dall’azienda la conferma ufficiale che non dovremo attendere molto per scoprire ulteriori novità a riguardo, durante l’evento di agosto verrà sollevato il drappo rosso anche alla nuova famiglia di prodotti Honor Magic.

Secondo voi uno dei nuovi prodotti sarà uno smartphone pieghevole? I rumor sembrano suggerirci di sì!

Vale anche la pena notare che i prodotti Honor supporteranno i servizi di Google, come il produttore ha confermato per il mercato internazionale. Niente HarmonyOS e niente HMS (Huawei Mobile Services) per il momento, con Honor che vuole ritornare in Occidente forte dei servizi Google a cui gli utenti sono abituati.