HONOR lancia in Italia il Magic8 Pro, dispositivo di punta che ambisce a ridefinire gli standard della fotografia mobile attraverso un sistema di imaging potenziato dall'AI e prestazioni hardware di ultima generazione (qua potete trovare la nostra recensione entusiastica). L'approccio del produttore cinese va oltre la semplice evoluzione tecnica, proponendo un ecosistema integrato dove l'intelligenza artificiale non è solo uno slogan marketing ma permea ogni aspetto dell'esperienza utente.

Il cuore pulsante del nuovo flagship risiede nel sistema fotografico AiMAGE, evoluzione della precedente piattaforma che introduce innovazioni concrete nel campo della fotografia computazionale. La configurazione a tripla fotocamera si distingue per il teleobiettivo Ultra Night da 200 megapixel con sensore da 1/1.4 pollici, apertura f/2.6 e zoom ottico 3.7x. Questa soluzione tecnica consente di catturare una quantità di luce significativamente superiore rispetto ai competitor, garantendo nitidezza anche in condizioni di scarsa illuminazione e a distanza considerevole.

L'arsenale fotografico comprende inoltre una fotocamera principale Ultra Night da 50MP con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica, affiancata da un ultra-grandangolare da 50MP con campo visivo di 122 gradi e capacità macro fino a 2,5 centimetri. Ma è l'implementazione software a fare davvero la differenza: il modello AI Adaptive Stabilization aumenta di sette volte la probabilità di ottenere scatti perfetti anche senza supporti esterni, raggiungendo un livello di stabilizzazione CIPA 5.5 grazie a un rilevamento delle vibrazioni quattro volte più preciso.

L'intelligenza artificiale trasforma ogni utente in un fotografo professionista

Particolarmente innovativo risulta Magic Color, definito come il primo motore colore AI del settore. Basato su algoritmi di apprendimento profondo, questo sistema analizza oltre 16,77 milioni di tonalità e applica una tecnologia di migrazione cromatica che lavora sinergicamente tra dispositivo e cloud. Il risultato permette di ricreare stili cinematografici professionali, applicare look filmici o generare preset personalizzati partendo da qualsiasi immagine di riferimento, utilizzabili direttamente attraverso la fotocamera o tramite il sistema Magic Portal.

L'editing fotografico viene semplificato dall'AI Photos Agent, che consente interventi tramite comandi vocali o gestuali. Le funzioni AI Eraser, AI Outpainting, AI Color e AI Cutout permettono rimozioni precise dello sfondo, rifiniture dei ritratti e manipolazioni complesse che tradizionalmente richiederebbero software desktop specializzati. Per velocizzare l'accesso alla fotocamera, HONOR ha introdotto un AI Button fisico dedicato, separato dal tasto di accensione, che con un doppio clic attiva la fotocamera anche a schermo bloccato e può essere personalizzato per accedere alle funzioni di intelligenza artificiale integrate.

Sul fronte delle prestazioni hardware, il Magic8 Pro monta il potente Snapdragon 8 Elite di quinta generazione, che porta miglioramenti sostanziali in termini di CPU, GPU e capacità di elaborazione AI. Il dispositivo è il primo a implementare una tecnologia eterogenea GPU-NPU per la super-risoluzione e la generazione dei frame, capace di trasformare contenuti a bassa risoluzione in esperienze a 120 fps con qualità elevata. Questa soluzione si rivela particolarmente vantaggiosa per il gaming mobile, dove la fluidità visiva fa la differenza nell'esperienza complessiva.

L'autonomia è garantita da una batteria al silicio carbonio da 6.270 mAh, una capacità notevole per uno smartphone di questa categoria. Il sistema di ricarica supporta la tecnologia HONOR SuperCharge sia cablata a 100W che wireless a 80W, consentendo rifornimenti rapidi nelle situazioni di emergenza. Il display LTPO OLED da 6,71 pollici vanta un refresh rate adattivo che varia da 1 a 120 Hz, ottimizzando il consumo energetico in base al contenuto visualizzato, e raggiunge una luminosità di picco HDR di 6.000 nit, con 1.800 nit in condizioni globali.

L'esperienza software ruota attorno a MagicOS 10, che introduce un linguaggio visivo traslucido e armonioso attraverso l'intera interfaccia. Il sistema operativo integra le cosiddette "breathing interactions", combinazioni di effetti luminosi, sonori e feedback aptico che rendono l'interazione più naturale e intuitiva. James Li, CEO di HONOR, sottolinea come il dispositivo rappresenti "un enorme salto in avanti non solo nella fotografia mobile, ma in tutta l'esperienza smartphone, grazie al nostro impegno profondo nell'innovazione AI".

L'intelligenza artificiale locale di MagicOS 10 si concentra su percezione, comprensione del contesto ed esecuzione delle operazioni. Tenendo premuto l'AI Button si accede alle AI Screen Suggestions, che si adattano allo scenario corrente attivando strumenti contestuali come Summary o AI Deepfake Detection. Quest'ultima funzione, insieme all'AI Voice Cloning Detection, protegge gli utenti da tentativi fraudolenti durante chiamate e videochiamate, rilevando manipolazioni del volto o clonazioni vocali in tempo reale.

L'integrazione di Google Gemini consente interazioni naturali tramite testo, voce o immagine, offrendo overlay intelligenti e analisi del contenuto dello schermo. Gemini Live arricchisce ulteriormente l'esperienza con comprensione visiva in tempo reale e traduzione immediata, riconoscendo luoghi, segnali e testi per creare un ponte fluido tra mondo fisico e digitale. Le funzionalità avanzate includono Nano Banana, Veo 3 e Connected Apps, che ampliano le possibilità di utilizzo dell'assistente virtuale.

Sul fronte della connettività cross-platform, il nuovo HONOR Share permette trasferimenti bidirezionali tra dispositivi Android, iOS, macOS e Windows, superando le tradizionali barriere tra ecosistemi. Particolarmente interessante risulta la migrazione dati completa da iPhone, che include contatti, calendari, foto, note e promemoria, facilitando il passaggio per gli utenti provenienti da altri ecosistemi. La protezione dei dati personali è garantita dal framework HONOR Lifecycle Data Protection, che salvaguardia le informazioni lungo l'intero ciclo di vita del dispositivo.

Il Magic8 Pro arriva sul mercato italiano nelle colorazioni Sunrise Gold, Sky Cyan e Black, con un prezzo di partenza di 1.299 euro, perfettamente in linea con i flagship attuali. HONOR, però, ha voluto indire una campagna promozionale al lancio su Honor.com, la quale permette di ottenere uno sconto di 200€ (utilizzando al checkout il codice sconto AHARDWAREM8P), oltre che un bundle che include Pad 10 e HONOR Super Charger.