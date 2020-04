Honor rinnova lo store online: super sconti, assistenza gestita direttamente e magazzino europeo

Da qualche giorno è online la nuova versione di HiHonor.com, store ufficiale di Honor. L’azienda cinese ha operato un rinnovamento molto più profondo di ciò che può suggerire il semplice aspetto grafico, che comunque ha contribuito a rendere estremamente gradevole e intuitiva l’interfaccia del portale web. Grazie a questa operazione, infatti, gli utenti avranno accesso a un servizio globalmente migliorato:

assistenza sui dispositivi gestita direttamente dall’azienda;

magazzino europeo che velocizzerà ulteriormente le tempistiche di spedizione;

possibilità per il brand di applicare sconti ancor più vantaggiosi;

possibilità di commercializzare in Italia modelli che spesso sono rimasti esclusiva del mercato cinese.

Esempio lampante di questo nuovo approccio è Honor MagicWatch di prima generazione. Uno smartwatch che è stato lanciato ufficialmente in Europa a inizio 2019 ma che, concretamente, è sempre stato di difficile reperibilità attraverso i rivenditori del brand. Oggi è possibile acquistarlo attraverso HiHonor.com con uno sconto di 120 euro (-60% rispetto al prezzo di listino) ad appena 79,99 euro, una cifra che lo rende un assoluto best-buy del settore di riferimento.

Rimanendo nel campo dei wearable, altra offerta degna di nota è sicuramente quella dedicata a Honor Band 5. Vi abbiamo parlato di questo prodotto nella nostra recensione, promuovendolo a pieni voti. Si tratta infatti del rivale più credibile della Xiaomi Mi Band 4, riuscendo peraltro, rispetto a quest’ultima, a fare meglio nel monitoraggio dell’attività sportiva. Oggi, attraverso HiHonor.com, può essere acquistata a 29,99 euro, contro i 34,99 euro richiesti da Amazon.

Non mancano ovviamente le offerte dedicate agli smartphone. Tra queste segnaliamo certamente quella relativa a Honor 20E, presentato dall’azienda cinese appena qualche giorno fa. Ufficialmente arriva in Italia a 179,90 euro, una cifra già conveniente considerando le specifiche tecniche: 4 Gigabyte di RAM, 64 Gigabyte di storage, tripla fotocamera posteriore, GMS (Google Mobile Services, per cui è regolarmente presente il Play Store). Oggi, attraverso HiHonor.com, è possibile portarselo a casa a 159,90 euro, un prezzo che lo rende quasi una scelta obbligata nel proprio segmento di riferimento.

Tutto questo senza dimenticare Honor 20 e Honor 20 Pro, gli attuali top di gamma dell’azienda. Il primo monta il processore Kirin 980, il medesimo del Huawei P30 Pro. L’azienda ha riposto particolare attenzione all’aspetto fotografico, con addirittura quattro sensori posteriori (principale da 48 Megapixel) e una selfie cam da 32 Megapixel. La RAM è da 6 Gigabyte, la memoria interna è da 128 Gigabyte, la connettività è assolutamente completa: Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac dual-band, NFC, GPS A-GLONASS Galileo. In più, la batteria da 3.750 mAh ha a disposizione la ricarica rapida a 22W.

Arrivato sul mercato a 499 euro, oggi può essere acquistato a 299,90 euro, un’occasione da non farsi scappare. Per quanto riguarda Honor 20 Pro, anch’esso è basato sul Kirin 980 accoppiato però a 8 Gigabyte di RAM. Rispetto al fratello minore, guadagna un comparto fotografico con maggiore risoluzione (48 MP + 16 MP + 8 MP + 2 MP) e una batteria più capiente da 4.000 mAh. Insomma, un top di gamma senza compromessi, che conferma l’evoluzione vissuta dall’azienda cinese negli ultimi anni. Inoltre, come già detto in fase di recensione, mette a disposizione anche 256 Gigabyte di memoria interna. Arrivato in Italia a 599 euro, oggi è possibile portarselo a casa a 399,90 euro.

Offerte che dimostrano la centralità di HiHonor.com nella futura strategia dell’azienda cinese. Tutti gli ordini da 39,90 euro possono contare sulla spedizione gratuita in 1-2 giorni lavorativi, che costa invece solo 3,99 euro per ordini inferiori ai 39,90 euro. Nel caso di dubbi, perplessità o necessità di assistenza, è possibile mandare una mail all’indirizzo italy.support@hihonor.com (operativo da lunedì a domenica, dalle 08:00 alle 21:00) o avviare una live chat con un operatore direttamente sul portale.