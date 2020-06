Honor sta per lanciare due nuovi smartphone

Honor sta per lanciare due nuovi dispositivi che per ora identifica con i codici prodotto MXW-AN00 e AQM-AL10.

I due smartphone appartengono al segmento medio gamma e, conoscendo l’azienda, siamo sicuri che verranno posizionati a dei prezzi davvero aggressivi. In ogni caso ora entriamo nel dettaglio.

MXW-AN00 dovrebbe essere quello che fino ad ora abbiamo chiamato Honor 30 Lite mentre AQM-AL10 dovrebbe rispondere al nome di Honor 9I.

Facendo riferimento alle immagini presenti nel database TENAA, è curioso vedere che i due smartphone sono molto ma molto simili tra loro. Probabilmente con il design definitivo cambieranno pochissime caratteristiche estetiche (vedi fotocamera), un po’ come fa anche Xiaomi con alcuni dei suoi modelli della linea Redmi.

La scheda tecnica del modello MXW-AN00 sarà compresa da un display LCD da 6,5 pollici in risoluzione Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, SoC Mediatek 800D (che comprende anche un modem 5G) e una batteria da circa 4000 mAh. Le configurazioni sono le solite con 64 o 128 GB e, rispettivamente 4 o 6 GB di RAM.

La fotocamera sarà composta da 3 sensori, uno primario da 48 MP, uno grandangolare da 8 MP e l’ultimo per aumentare la qualità delle foto macro da 2 MP.

Le caratteristiche del modello ASK-AL20 comprendono invece un display da 6,49 pollici in risoluzione HD+, un SoC Octa Core che probabilmente sarà Mediatek con modem 4G+ e una batteria da 3900 mAh. Anche qui identiche configurazioni con 64 o 128 GB per la memoria interna e 4 o 6 GB per la RAM.

Lato multimediale fotocamera identica con stessi sensori e stesse risoluzioni del modello quasi gemello. Gli smartphone dovrebbero essere presentati a breve e con essi anche prezzi e paesi di distribuzione.