Huawei Mate 50 Pro è ufficiale anche nel nostro Paese. Il nuovissimo top di gamma della casa è pronto a scontrarsi con gli altri smartphone di fascia premium grazie a funzionalità esclusive, tanta potenza e un sistema fotografico all’avanguardia.

Con un design elegante ed una fotocamera innovativa, unica nel panorama degli smartphone, Huawei Mate 50 Pro sbarca anche in Italia per conquistare i cuori degli utenti. Huawei festeggia con l’arrivo del suo ultimo top di gamma i 10 anni della serie Mate.

Richard Yu, Chief Executive Officer di Huawei CBG, ha sottolineato l’importanza dell’annuncio commentando:

“Negli ultimi dieci anni la serie Mate ha costantemente superato i propri limiti per realizzare innovazioni rivoluzionare che fossero accessibili a tutti. Ogni nuovo modello nella famiglia Mate ha riunito l’eccellenza delle tecnologie Huawei e HUAWEI Mate 50 Pro continua orgogliosamente con questa tradizione, introducendo innovazioni pionieristiche”.

Steven Huang, General Manager di Huawei CBG Italia, pone l’attenzione sull’integrazione raggiunta tra device e servizi, in ottica di ecosistema e Seamless AI Life:

“Con l’annuncio del nuovo Mate 50 Pro abbiamo l’occasione di pensare al percorso fatto fino ad ora nello sviluppo di una tecnologia che sia utile per la vita delle persone. Il risultato di cui siamo orgogliosi è poter confermare una continuità tra la proposta di nuovi prodotti e l’offerta di HMS che, grazie alla crescita di app e servizi di quest’ultimo anno, ha visto un aumento significativo di utenti a livello globale”.

Huawei Mate 50 Pro vanta delle linee di design degne di uno smartphone di fascia altissima e l’azienda punta moltissimo sul sottolineare l’armonia della simmetria assiale data dal modulo fotografico circolare posto al centro della scocca posteriore. Tale modulo è circondato da una raffinata finitura con pattern in rilievo Clous de Paris, spesso utilizzato in orologeria. Lo smartphone è resistente all’acqua con grado di protezione IP68 per essere utilizzato anche in ambienti umidi e polverosi.

Proprio il comparto fotografico è al centro dell’attenzione, essendo ciò su cui l’azienda si è concentrata maggiormente durante lo sviluppo di questo smartphone.

Huawei Mate 50 Pro è dotato di una fotocamera con apertura focale ultra-ampia (f/1.4) regolabile a 10 stop fino a f/4.0, tecnologia che fino ad ora si era vista solamente sui Galaxy S9 di Samsung e che non garantiva tale granulosità e variazione di apertura. Mate 50 Pro incorpora aggiornamenti chiave nel sistema ottico sia nella struttura meccanica dell’ottica sia nella tecnologia e nell’elaborazione delle immagini a livello software, oltre a portare alto il nuovo brand XMAGE di Huawei che contraddistingue i sistemi di imaging pensati dall’azienda.

Una così grande apertura, il sensore da 50MP con matrice RYYB e gli avanzati algoritmi di Huawei dovrebbero garantire foto molto luminose e nitide anche di notte. Non vediamo l’ora di metterlo alla prova!

Completano il comparto fotografico posteriore una fotocamera grandangolare da 13MP, un teleobiettivo con sensore da 64MP, un sensore di profondità ed un sensore multispettro. Nella parte frontale è presente una fotocamera da 13MP.

La batteria da 4700mAh si può ricaricare via cavo a 66W o wireless a 50W. Sotto la scocca trova posto un chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 in versione solo 4G a causa dei limiti imposti a Huawei dagli Stati Uniti sull’utilizzo delle tecnologie 5G. Accompagnano 8GB di RAM e 256GB di ROM espandibili tramite le memorie NM proprietarie di Huawei.

A bordo la EMUI 13 che debutta nel nostro Paese proprio su questo smartphone ed integra tutti i Huawei Mobile Services e il sempre crescente negozio di applicazioni AppGallery.

Specifiche Tecniche

Huawei Mate 50 Pro Dimensioni e peso 162,1 x 75,5 x 8,5 mm

209g Schermo 6,74″ OLED 120Hz, 10 bit (1 miliardo di colori)

2616 x 1212px, 428ppi Processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) RAM 8GB Memoria Interna 256GB

Espandibile tramite memorie Huawei NM Fotocamere posteriori Fotocamera principale con sensore RYYB 50MP, f/1.4 – f/4.0, OIS, PDAF, laser AF

Fotocamera ultragrandangolare da 13MP, f/2.2, FOV 120°

Fotocamera teleobiettivo con sensore RYYB da 64MP, f/3.5, OIS, zoom ottico 3,5x, zoom digitale 200x Fotocamera frontale Fotocamera frontale da 13 MP f/2.4 Batteria e ricarica 4700mAh

66W via cavo

50W wireless (5W inversa) Software EMUI 13 con Huawei Mobile Services (HMS) Altro Lettore di impronte integrato nel display, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, LED IR, USB Tipo-C 3.1 con DP 1.2, Dual SIM, sblocco con il volto 3D

Prezzo e disponibilità

Huawei Mate 50 Pro da 8GB/256GB sarà disponibile in preordine in Italia su Huawei Store al prezzo di 1199,90 euro, nella colorazione Black; la versione Silver arriverà in seguito. Acquistandolo dal 9 al 17 novembre si potranno ottenere in omaggio i Huawei FreeBuds Pro 2 (valore pari a 199,90 euro), 6 mesi di garanzia di protezione dello schermo (valore pari a 69,90 euro) e 200GB di spazio Cloud per 3 mesi.

Fino al 30 novembre, scaricando l’app di Mediaset Infinity, gli utenti AppGallery (e quindi di Mate 50 Pro) potranno ottenere subito 2 mesi gratis di Infinity+ e avranno inoltre la possibilità di vincere un voucher di 12 mesi del valore di 79 euro. Inoltre, gli utenti con un conto Intesa Sanpaolo che entro il 30 novembre attiveranno la loro carta PagoBANCOMAT all’interno del servizio Huawei Pay, riceveranno un buono Amazon del valore di 5 euro.