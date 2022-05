La nuova versione del sistema operativo di Google Android 13 includerà al suo interno un “componente” virtuale marchiato Huawei. Proprio così, avete letto bene: nonostante Huawei non adotti più da tempo Android come sistema operativo per i suoi smartphone, il file system EROFS (Enhanced Read-Only File System) sarà presto reso disponibile per tutti i telefoni messi in commercio con Android 13 e con a bordo i servizi Google GMS (risultano esclusi, quindi, quelli aggiornati da versioni precedenti e quelli con ROM cinesi).

Questo file system è da anni una proprietà esclusiva di Huawei e della sua EMUI; lo è almeno dal 2019, quando venne presentato come una “caratteristica chiave” di EMUI 9.1. La tecnologia, sviluppata dall’ingegnere Xiang Gao, permette di risparmiare uno spazio di archiviazione notevole e offre dei vantaggi in generale in termini di prestazioni.

“Con Extendable Read-Only File System (EROFS), abbiamo aumentato la velocità di lettura casuale del 20% e ripulito un po’ di spazio extra sul telefono per archiviare le tue foto e i tuoi brani preferiti”, si legge in un tweet pubblicato sul profilo di EMUI all’epoca della presentazione.

In breve, EROFS utilizza una modalità di compressione migliorata e si concentra principalmente su un approccio diretto alla velocità di gestione dei file.

Questo file system, inoltre, viene già utilizzato da alcuni OEM al di fuori di Huawei (si pensi a Xiaomi e Oppo). “Con il supporto per il file system integrato in Linux dalla versione 5.4, Google si sente pronta a fare di EROFS il file system preferito di Android per le partizioni di sola lettura”, scrive in proposito Mishaal Rahman.

Di fatto, EROFS si è dimostrato abbastanza stabile da essere distribuito su oltre 10 milioni di dispositivi con EMUI basata su Android. Oltre che stabile, però, EROFS è anche più conveniente, offrendo prestazioni di lettura/scrittura casuali migliori rispetto a quelle delle altre soluzioni esistenti.