I rumor erano nell’aria da diverse settimane ed ora finalmente abbiamo la conferma: Snapdragon 8+ Gen 1 e Snapdragon 7 Gen 1 sono ufficiali. Qualcomm ha annunciato i due nuovi SoC per smartphone di fascia medio-alta e premium, i primi smartphone dotati di questi chip sono praticamente già pronti ad essere annunciati!

Quali sono le novità e le differenze rispetto alle piattaforme mobile precedenti del brand?

Qualcomm ha finalmente sollevato il drappo rosso dalla sua più recente generazione di chip di fascia medio-alta e premium, con Snapdragon 8+ Gen 1 che rappresenta un ulteriore miglioramento rispetto all’attuale chip flagship Snapdragon 8 Gen 1 e Snapdragon 7 Gen 1 che andrà a sostituire l’ottimo Snapdragon 778G 5G.

“Nel segmento mobile, il nostro obiettivo principale è quello di fornire nuove funzionalità e tecnologie innovative al settore e ai dispositivi di punta dei nostri clienti. Implementiamo queste funzionalità prima nella nostra serie Snapdragon 8 e poi le inseriamo nella nostra roadmap mobile“, ha dichiarato Christopher Patrick, senior vice president e general manager, mobile handsets, Qualcomm Technologies, Inc. “I nuovi Snapdragon 8+ e 7 Gen 1 offrono entrambi esperienze d’uso rivoluzionarie nei rispettivi livelli“.

Snapdragon 8+ Gen 1: più potenza ed efficienza per dominare la fascia premium

La nuova piattaforma Qualcomm verrà impiegata principalmente per la realizzazione di nuovi smartphone da gaming e flagship di fascia premium, esattamente come lo Snapdragon 888+ lo scorso anno. L’azienda ha annunciato per Snapdragon 8+ Gen 1 che l’efficienza è migliorata del 30% mentre allo stesso tempo si ottengono il 10% di prestazioni in più, questo paragonandolo al già ottimo chip Snapdragon 8 Gen 1.

La migliorata CPU basata su architettura Kryo, la potente GPU Adreno e la suite completa di funzioni Snapdragon Elite Gaming fanno di questo nuovo SoC una vera e propria macchina da gaming. L’azienda americana afferma che grazie al minore consumo lo Snapdragon 8+ Gen 1 è in grado di garantire fino a 60 minuti di gioco in più rispetto al chip top di gamma attuale.

La tecnologia di imaging Snapdragon Sight permetterà la cattura di video in risoluzione 8K HDR ed il supporto alla registrazione di immagini in formato HDR10+ con oltre un miliardo di sfumature di colore. Ovviamente non potevano mancare miglioramenti nel comparto AI, le funzionalità Snapdragon Smart e il Qualcomm AI Engine di settima generazione offrono prestazioni fino al 20% migliori per Watt, ed un comparto connettività ai vertici del settore:

“Il 5G, il Wi-Fi e il Bluetooth migliori della categoria con la suite completa di funzioni Snapdragon Connect per la telefonia mobile. Il sistema Modem-RF Snapdragon X65 offre una velocità e un’efficienza straordinarie, consentendo agli utenti di parlare con amici e familiari per oltre 5,5 ore in più. Il Qualcomm FastConnect 6900 permette di vivere esperienze incredibili su Wi-Fi e Bluetooth e include Snapdragon Sound con supporto per la qualità audio CD Lossless, latenza bassissima per giochi senza lag e connettività solida“.

Snapdragon 7 Gen 1: capacità di livello flagship

Come ogni anno, l’azienda di San Diego ha ovviamente migliorato anche i chip di fascia medio-alta, portando molte delle caratteristiche una volta appannaggio dei soli flagship nei nuovi prodotti della serie minore.

GPU più veloce del 20%, ampliate capacità Snapdragon Elite Gaming e supporto agli schermi QHD+ fanno di Snapdragon 7 Gen 1 un chip potente e capace in grado di migliorare ancora le già ottime prestazioni degli smartphone appartenenti alla fascia medio-alta.

Il triplo ISP Qualcomm Spectra abilita la cattura di immagini da tre diverse fotocamere contemporaneamente ed il supporto a sensori fotografici fino a 200MP, una novità assoluta per la serie Snapdragon 7. Arriva in questo angolo di mercato anche la registrazione video 4K HDR e migliorano fino al 30% le prestazioni AI. Focus anche sulla sicurezza, con l’arrivo su Snapdragon 7 Gen 1 di un Trust Management Engine dedicato e di Android Ready SE.

“Snapdragon 7 Gen 1 è dotato della quarta generazione di Snapdragon X62 5G Modem-RF e include FastConnect 6900 che offre Wi-Fi e Bluetooth di qualità superiore e Snapdragon Sound, un’altra novità per la serie 7, per un’esperienza immersiva e priva di jitter“.

In arrivo a brevissimo

Qualcomm ha annunciato partnership con i maggiori produttori di smartphone Android. Snapdragon 7 Gen 1 sarà adottato, per esempio, da diversi OEM tra cui Honor, Oppo e Xiaomi, con dispositivi commerciali che dovrebbero essere disponibili già nel secondo trimestre del 2022 (praticamente entro un mese!).

Ci sarà da attendere un po’ di tempo in più per mettere le mani su un dispositivo Snapdragon 8+ Gen 1. Sarà adottato dai principali OEM mondiali, tra cui Asus ROG, Black Shark, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, realme, RedMagic, Vivo, Xiaomi (e il suo brand Redmi) e ZTE, con dispositivi commerciali che dovrebbero essere disponibili nel terzo trimestre del 2022.

Spicca nella lista di marchi che avranno accesso a Snapdragon 8+ Gen 1 il nome di OSOM, brand nato dalle ceneri di Essential che si sta preparando ad annunciare il proprio primo smartphone chiamato OV1, principalmente orientato alla privacy.