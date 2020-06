Huawei Mate Watch, il primo smartwatch con HarmonyOS

Huawei Mate Watch potrebbe essere il primo indossabile dell’azienda Cinese ad eseguire HarmonyOS in Europa e HongMengOS in Cina.

Secondo le indiscrezioni verrà lanciato assieme alla famiglia di smartphone Mate 40 all’inizio del quarto trimestre 2020.

Huawei sta seguendo l’idea che sta alla base della strategia Samsung, ovvero utilizzare Android sugli smartphone e proseguire con il proprio sistema operativo sugli indossabili. L’azienda utilizza già questa strategia ma ora toccherà anche al nuovo sistema operativo Cinese, alla luce del costante e continuo rinnovo del Ban del governo Trump.

Chi ci fornisce le informazioni odierne è Rodent950 – leaker molto attento alle vicende Cinesi – che su Twitter riporta come la roadmap sia chiara e sarà quella di lanciare il prossimo smartwatch dell’azienda con HongMengOS, che in Europa sarà HarmonyOS. Secondo la fonte, il lancio dell’indossabile sarà accompagnato dagli smartphone della serie Mate 40 e tutto ciò sarà programmato per la ricorrenza della festa Nazionale Cinese.

Il sistema operativo made in Huawei ha già compiuto un anno e a breve verrà annunciata HarmonyOS 2.0 che, tra le altre cose, supporterà anche il settore automotive e, appunto, gli indossabili.

In quanto all’orologio Smart sappiamo che sarà impermeabile, utilizzerà un display Oled circolare e potrà contare su programmi legati al fitness particolarmente smart ed integrati con gli HMS.

Infine, pare che per ora una serie di smartwatch non escluderà l’altra, con i Huawei Watch e i Huawei Mate Watch che coesisteranno tra loro. Stessa cosa ovviamente per i sistemi operativi Huawei Lite e Huawei HarmonyOS.