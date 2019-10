Huawei Nova 5T: Kirin 980 e quattro fotocamere a 429,90 euro

Huawei Nova 5T, nuovo smartphone Android basato su Kirin 980 e dotato di quattro fotocamere posteriori. In Italia, arriva a 429,90 euro. In omaggio gli auricolari Huawei FreeBuds Lite.

Huawei ha annunciato l’arrivo in Italia di Nova 5T, lo smartphone che presta particolare attenzione al comparto fotografico pensato per le generazioni più giovani. Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager CBG di Huawei Italia, ha affermato: “Dotare di Intelligenza Artificiale il nuovo HUAWEI nova 5T ci permette di rendere accessibili le nostre eccellenti prestazioni fotografiche ad un pubblico sempre più ampio. Le alte performance e il design accattivante rendono HUAWEI nova 5T il device perfetto per le generazioni giovani, particolarmente attente allo stile.”

Il dispositivo può contare, infatti, sul processore Kirin 980, lo stesso visto a bordo della serie P30. Il SoC è assistito da 6 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna. Una configurazione, dunque, che dovrebbe garantire altissime prestazioni. La parte frontale è dominata da un display da 6,26 pollici dove è presente un foro che ospita la fotocamera frontale da 32 MP. Il sensore biometrico è implementato sul laterale.

Il pannello posteriore, invece, ospita ben quattro fotocamere. Il sensore principale da 48 Megapixel è accompagnato da un obiettivo grandangolare da 16 Megapixel, da un sensore macro da 2 Megapixel e da un ultimo da 2 Megapixel responsabile della profondità di campo. Non mancano tutte le soluzioni software messe a punto da Huawei. La parte software è affidata ad Android 9 Pie con interfaccia grafica EMUI 9.1. Sotto la scocca in vetro una batteria da 3.750 mAh con supporto alla ricarica rapida Huawei SuperCharge da 22,5W che assicura da 0 al 50% in soli 30 minuti.

Prezzo e disponibilità. Huawei Nova 5T è disponibile a partire da oggi 23 ottobre in tre varianti di colore (Crush Blue, Dark Black, and Midsummer Purple) a 429,90 euro. Dal 24 ottobre, invece, presso gli altri store aderenti, insieme al prodotto sarà possibile avere anche HUAWEI FreeBuds Lite. Inoltre, essendo pensato per i giovani, Huawei ha scelto i Titokers Rosalba e Sespo per firmare un’esclusiva collezione (T-Shirt e felpe) brandizzata Nova e disegnata dalle due star del web.

Per questo, fino al 15 novembre, sarà possibile acquistare presso il Huawei Experience Store di Milano CityLife ed il relativo shop online, il nuovo HUAWEI nova 5T insieme a HUAWEI FreeBuds Lite e nova capsule collection al prezzo totale di 430,90 euro.