Huawei P40 potrebbe introdurre il Wi-Fi 6+

Huawei potrebbe lanciare Wi-Fi 6+ con l’ormai imminente serie P40. Questa sarebbe una tecnologia di proprietà che offrirebbe una velocità nettamente superiore rispetto a quella dei device in cui troviamo il nuovo standard.

Solo poche ore fa, il Product Manager di Huawei, Bruce Lee, aveva dichiarato che inserire il Wi-Fi 6 negli smartphone non è attualmente una procedura sensata, dimostrando come la velocità di internet in uno smartphone di ben 2 anni fa sia maggiore rispetto a quella di alcuni moderni prodotti. Queste dichiarazioni ci avevano fatto pensare che la società non avesse intenzione di adottare questa scelta nei prossimi top di gamma, ma la realtà potrebbe essere ben diversa.

Huawei potrebbe infatti puntare sull’innovazione, progettando una nuova tecnologia chiamata Wi-Fi 6+. Non è ancora chiaro in che modo questo standard sarà migliore rispetto al Wi-Fi 6 (802.11ax), già presente in Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ e Galaxy S20.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Wi-Fi 6+ potrebbe essere presentato già il prossimo 24 febbraio. Dovremo attendere fino al prossimo lunedì, quindi, per scoprire se questa possibilità è concreta. Huawei P40 dovrebbe invece essere svelato durante il prossimo marzo.