Huawei Watch Fit 3 recensione, il tassello mancante dell'ecosistema

Huawei ha realizzato che la sua offerta di indossabili, seppur estremamente variegata, aveva una lacuna. Ha quindi deciso di prendere una serie di prodotti forse un po' ridondante, la Fit che si sovrapponeva in parte alle Band, e di trasformarla in ciò che mancava: uno smartwatch dal design squadrato e con tutte le funzionalità dei prodotti di fascia superiore.

Ecco quindi com'è nato Huawei Watch Fit 3 che vi raccontiamo nella nostra recensione.

La serie Fit si evolve per colmare uno spazio

Huawei Watch Fit 3 arriva sul mercato in 6 bellissime varianti: Black, Green, White, Pink, tutte con cinturino in fluoroelastomero, White, con cinturino in pelle, e Grey, con il cinturino ondulato in nylon.

Adattandosi già di base a diversi stili di utenti e a tutte le occasioni, il Watch Fit 3 supporta anche la semplice sostituzione del cinturino premendo un singolo pulsante, seppur utilizzando un attacco proprietario che limita un po' la scelta.

La versione grigia che ci è stata mandata è quella più sportiva, con una corona girevole laterale dal color rosso intenso. Subito sotto è stato incluso un pulsante riprogrammabile che di default è assegnato alla selezione di una delle modalità di allenamento.

La corona è ben calibrata, non c'è necessità di girarla né troppo né troppo poco per scorrere in modo ideale i contenuti dell'interfaccia, limitando di fatto l'utilizzo del touchscreen. Ad ogni "scatto" di rotazione corrisponde un soddisfacente "click", feedback che viene generato dal sistema per la vibrazione.

Parlando del motorino dedicato alla vibrazione, è forte e deciso, difficilmente si perdono le notifiche in arrivo. Ha un rumore un po' metallico quando vibra alla massima potenza, tuttavia si può un minimo regolare dalle impostazioni.

Nella parte sinistra è integrato uno speaker mentre in quella sinistra, tra la corona e il tasto secondario, un microfono. Questi permettono di interagire con l'assistente virtuale Huawei (purtroppo non con Alexa, Siri o Assistant) ed effettuare o ricevere chiamate in modo sufficientemente chiaro.

Nonostante la sottigliezza e la leggerezza non si è voluta sacrificare la durata della batteria. Con una cella da 400mAh, secondo Huawei il Watch Fit 3 è in grado di resistere fino a un massimo di 7 giorni senza ricarica, cosa confermata dalla nostra prova. L'autonomia cala un pochino utilizzando il GPS e seguendo gli allenamenti dal polso, ma è comunque in grado di durare diversi giorni. Il tutto rimanendo sempre reattivo e fluido, con AOD sempre acceso e attivazione del display in base ai movimenti del polso.

In caso di necessità di ricarica, con il cavo magnetico incluso in confezione si può recuperare un intero giorno di utilizzo in soli 10 minuti. La ricarica completa impiega circa un'oretta, mai di più.

Huawei Watch Fit 3 è uno smartwatch a tutti gli effetti, non è più una smartband dal display un po' più grande. Il suo design ricorda un po' quello di Apple Watch ma ad alcuni clienti piace così ed è proprio lì che Huawei vuole andare a parare. A differenza di molti modelli di Apple Watch, però, il Huawei Fit 3 è molto più leggero (26g senza cinturino), sottile (9,9mm) e soprattutto meno costoso.

La cassa in plastica è forse un po' più "cheap" di quanto ci piacerebbe, ma se questo è il costo da pagare per uno smartwatch che al polso scompare dopo solo qualche minuto che lo si ha indossato, va benissimo così. Le sue dimensioni non sono troppo contenute, di notte mi è capitato mi desse fastidio dormendo in alcune posizioni per via della sua forma quadrata, cosa che non mi succede con gli smartwatch rotondi.

Detto questo, essendo questa una cosa soggettiva e che riguarda solo la notte, non ho riscontrato altri problemi di sorta con l'hardware dell'orologio. Trovo anche il cinturino in nylon regolabile davvero comodo.

Il display AMOLED nella parte frontale ha una diagonale di 1,81" e una risoluzione di 480 x 408 pixel. Su una diagonale di questo tipo si tratta di una risoluzione più che sufficiente per visualizzare tutto in modo nitido e, soprattutto, mostrare schermate dense e ricche di informazioni.

La luminosità massima tocca i 1500 nit. Mai abbiamo sentito la necessità di un pannello più luminoso, nemmeno sotto il sole cocente di Dubai dove si è tenuto l'evento di lancio.

Le cornici laterali misurano 1,8mm con quella superiore e quella inferiore che salgono a 2,7mm. La differenza si vede un po' più dal vivo che nei render. Personalmente trovo che questa differenza, quando accompagnata da degli angoli del display molto arrotondati, sia poco armoniosa.

Per ottenere il prezzo a cui è proposto, tuttavia, si sono dovuti fare dei sacrifici che sono tutto sommato accettabili.

Esperienza completa ad una frazione del costo

Non si è voluta però sacrificare la votazione del wearable al mondo del fitness e della salute. Il Watch Fit 3 offre un upgrade dei sensori di monitoraggio cardiaco rispetto al modello precedente, monta infatti il nuovo Huawei TruSeen 5.5. L'array di sensori garantisce letture cardiovascolari più precise per analizzare le prestazioni durante l'allenamento e la salute quotidiana nel modo più scientifico possibile.

Sfruttando la potenza degli algoritmi di intelligenza artificiale, TruSeen 5.5 migliora i dati letti dai sensori ottici. Incorpora un algoritmo di miglioramento del segnale multicanale basato sul machine learning e sull'IA di Huawei, garantendo le letture della frequenza cardiaca più accurate possibili.

Integra anche un GPS per il tracciamento delle attività sportive all'aperto anche senza smartphone. Lo abbiamo testato durante una camminata in montagna ed è riuscito a tracciare correttamente il nostro percorso sui sentieri boschivi del Trentino, permettendoci anche di ripercorrere la strada al contrario per tornare al punto di partenza.

La nuova applicazione Stay Fit consolida il monitoraggio delle calorie, il controllo del deficit calorico e i piani di gestione del peso in un'unica piattaforma coesiva, che tiene conto di diversi fattori per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi di peso. L'applicazione è dotata di un sistema di allerta calorica che aiuta gli utenti a rimanere in linea con i loro obiettivi e offre raccomandazioni basate su dati concreti per mantenere una dieta equilibrata insieme a una regolare attività fisica.

La gestione delle calorie è ulteriormente migliorata grazie a un database dietetico molto ampio. Questo archivio comprende un'ampia gamma di ingredienti, pasti e alimenti confezionati provenienti da oltre 50 Paesi del mondo, per un totale di oltre un milione di articoli. Analizzando le tendenze del consumo di calorie, il dispendio metabolico e il consumo di calorie indotto dall'esercizio fisico, l'orologio può generare piani personalizzati per monitorare i progressi e stabilire gli obiettivi per la settimana successiva.

Grazie alla tecnologia Huawei TruSport, lo smartwatch introduce cinque nuove modalità sportive: calcio, pallacanestro, padel, e-sport e corsa su pista, ampliando le sue capacità di monitoraggio dello sport a oltre 100 modalità.

Una caratteristica distintiva della serie Huawei Watch Fit è sempre stata quella di offrire corsi di fitness personali. Assieme alle otto modalità di allenamento più comuni (come corsa su pista, corsa all'aperto, corsa al coperto, ciclo all'aperto, ciclo al coperto, nuoto in piscina, nuoto in acque libere e salto della corda), il Fit 3 include animazioni di riscaldamento e stretching con istruzioni audio per guidare gli utenti nel loro percorso di allenamento.

La funzionalità Huawei TruSleep 4.0 offre una panoramica dettagliata delle abitudini e dei pattern delle dormite. Questo sistema avanzato non solo traccia le fasi del sonno, ma analizza anche gli schemi di respirazione tramite la funzione Sleep Breathing Awareness, consentendo di individuare potenziali rischi di apnea notturna.

Inoltre, Huawei Watch Fit 3 monitora gli indicatori fisiologici durante il sonno, come la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e il ritmo respiratorio, offrendo una visione più completa della salute durante il riposo.

La funzionalità di rilevamento dei pisolini permette di impostare sonnellini di 30 minuti, svegliandovi automaticamente al termine.

Il nuovo indossabile aggiunge infine una funzione avanzata per la gestione del ciclo mestruale. Supporta una visualizzazione a calendario che consente di visualizzare le informazioni sul ciclo attuale, precedente e successivo. La nuova aggiunta della registrazione dei sintomi facilita inoltre la registrazione e la modifica delle date di inizio e fine del ciclo mestruale.