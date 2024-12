Huawei Watch Ultimate, lo smartwatch premium che conquista | Recensione

Huawei Watch Ultimate è l'ultimo smartwatch di punta del brand, che mira a competere con l'Apple Watch Ultra, il Samsung Galaxy Watch Ultra e tutti gli altri migliori smartwatch sul mercato. Offre una costruzione robusta con materiali di alta qualità, un display luminoso e un'impressionante durata della batteria fino a 14 giorni.

Include anche moltissime funzionalità per la salute e il fitness, tra cui il monitoraggio dell'allenamento, del sonno, della frequenza cardiaca e il dell'ossigeno nel sangue. Perfetto per le attività di trekking, per gli sport all'aria aperta, per il nuoto, le immersioni ma anche solo per dare un tocco di stile al proprio look nelle giornate in ufficio o alle cene eleganti.

Huawei Watch Ultimate è decisamente lo smartwatch migliore che io abbia mai provato.

Prima orologio di classe, poi smartwatch

Watch Ultimate si distingue per il suo design elegante e robusto, ispirato agli orologi subacquei di lusso. La cassa è realizzata in metallo liquido a base di zirconio, un materiale resistente e leggero utilizzato anche in ambito aerospaziale. Questo materiale innovativo offre una resistenza alla corrosione superiore e una durezza 4,5 volte maggiore rispetto all'acciaio inossidabile, pur mantenendo un peso inferiore del 17,4%.

La lunetta è in ceramica nanocristallina, ottenuta attraverso un processo di lavorazione che prevede 24 diverse tecniche, tra cui la sinterizzazione ad alta temperatura e la lucidatura di precisione. Questo processo conferisce alla lunetta una resistenza ai graffi 7 volte superiore rispetto all'acciaio inossidabile e una brillantezza simile a quella delle pietre preziose.

Posso confermarvi che - nonostante gli incontri ravvicinati del mio orologio con le sedie dalla struttura in metallo che ho in cucina - l'orologio è veramente resistente e non presenta dopo mesi di utilizzo alcun tipo di segno di usura.

A protezione del display c'è uno strato di vetro zaffiro, un materiale rinomato per la sua durezza e resistenza ai graffi, secondo solo al diamante sulla scala di Mohs. L'orologio è disponibile in tre varianti di colore: Voyage Blue, con cassa color argento e lunetta blu, Expedition Black, con cassa color grigio scuro e lunetta nera, e Green Edition, con cassa color argento e lunetta verde. Noi abbiamo ricevuto in prova quest'ultimo.

Il cinturino in titanio è sicuramente più bello ed elegante, ma quello in polielastometro è ovviamente più adatto alle attività all'aperto e agli allenamenti.

La qualità costruttiva è eccellente, con una grande attenzione ai dettagli. L'orologio è solido e ben assemblato, con una perfetta integrazione tra i diversi materiali. Il retro dell'orologio è in ceramica, materiale ipoallergenico e delicato sulla pelle.

I pulsanti e la corona sono realizzati in titanio e presentano una zigrinatura precisa che ne facilita l'azionamento. Il pulsante in alto a destra è quello che include la classica corona che ruota e scorre; quello in basso funge da scorciatoia per le funzioni preimpostate ed è anche conduttivo per la funzionalità ECG. Il pulsante a sinistra è dedicato alla modalità Expedition.

Con un diametro di 48,5mm, Huawei Watch Ultimate è un orologio di grandi dimensioni, ma il suo peso di soli 76 grammi è ben distribuito, garantendo comfort anche durante un uso prolungato. L'orologio è spesso 13mm, relativamente sottile considerando la sua robustezza, ma potrebbe non essere adatto a tutti i polsi. Il design imponente dell'orologio contribuisce ad un grande impatto visivo.

Watch Ultimate è dotato di un display AMOLED LTPO da 1,5 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel. La tecnologia LTPO consente di variare la frequenza di aggiornamento dello schermo in base al contenuto visualizzato, da un minimo di 1Hz a un massimo di 60Hz, contribuendo a ridurre il consumo energetico. Il display è luminoso e nitido, con colori vivaci e neri profondi.

La leggibilità alla luce del sole è molto buona, grazie alla luminosità massima di 1000 nit. Il display supporta la funzionalità Always-on Display (AOD), che consente di visualizzare l'ora e altre informazioni essenziali anche quando lo schermo è in standby.

Huawei Watch Ultimate ha raggiunto lo standard di resistenza all'acqua SO 22810:2010 10ATM ed è stato sottoposto allo standard EN13319 100m per le attrezzature subacquee. L'orologio ridefinisce gli standard degli smartwatch con una delle migliori resistenze all'acqua del settore.

Nel complesso, si vede che Huawei si è impegnata nel realizzare un orologio di altissima qualità, indipendentemente dalle funzioni smart che poi ha ovviamente integrato.

Hardware di altissimo livello, ma non è stato aggiornato

Sotto il quadrante dell'orologio batte un processore Kirin A1, lo stesso chip utilizzato nella linea di smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro. L'orologio ha 4GB di spazio di archiviazione, che può essere utilizzato per archiviare musica e app.

Le prestazioni dell'orologio sono fluide e reattive, senza ritardi o scatti evidenti. L'orologio include anche una varietà di sensori, tra cui un sensore di frequenza cardiaca, un sensore SpO2, un accelerometro, un giroscopio, un barometro e un sensore di temperatura.

Di recente, Huawei ha annunciato la sua nuova piattaforma di sensori chiamata TruSeen 5.0+, purtroppo assente anche su questa nuova variante green dell'orologio presentata in concomitanza ai Watch GT 5 Pro, i quali hanno invece la sensoristica "next gen". Questo non significa che i vari sensori montati su questo Watch Ultimate siano di bassa qualità.

Grazie alla mia esperienza con l'orologio, posso confermare che si tratta di uno smartwatch estremamente preciso nel tracciamento delle attività e dei dati di salute.

Tutti i dati raccolti continuamente (24 su 24) su battito cardiaco, ossigenazione del sangue e persino della temperatura cutanea si sono rivelati molto accurati nel rilevare cambiamenti, anche improvvisi. È in grado anche di fornire avvisi in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa.

Gli smartwatch Huawei anche sono gli unici da me provati che immediatamente al mio risveglio mi forniscono sempre un riepilogo del sonno, ancora prima che mi alzi dal letto. Questo perché, nello specifico di Watch Ultimate, offre anche il monitoraggio del sonno TruSleep 3.0.

Questo sistema è in grado di identificare con precisione le diverse fasi del sonno (leggero, profondo, REM) e di fornire un punteggio complessivo sulla qualità del riposo. Inoltre, l'orologio può rilevare eventuali problemi del sonno, come difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni frequenti e sonno leggero, e fornire suggerimenti personalizzati per migliorare le proprie abitudini.

Per gli amanti dello sport, Huawei Watch Ultimate offre oltre 100 modalità di allenamento, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, golf, arrampicata e immersioni. L'orologio è in grado di registrare dati dettagliati sull'allenamento, come distanza percorsa, calorie bruciate, frequenza cardiaca media e VO2 max.

Un'altra caratteristica interessante di Huawei Watch Ultimate è la capacità di misurare l'ossigeno nel sangue (SpO2). Questo dato è importante per valutare la capacità del corpo di trasportare ossigeno ai tessuti e può essere utile per monitorare le proprie condizioni di salute, soprattutto durante l'attività fisica o in ambienti con aria rarefatta.

Infine, Huawei Watch Ultimate è dotato di un sensore ECG in grado di rilevare la fibrillazione atriale e altre aritmie cardiache. Questa funzione può essere utile per individuare eventuali problemi cardiaci e per monitorare la propria salute cardiovascolare. L'orologio può anche misurare la rigidità arteriosa, un altro indicatore importante della salute del cuore.

Purtroppo, il Watch Ultimate non dispone di un'opzione di connettività cellulare, il che ci dispiace perché limita le possibilità di lasciare lo smartphone a casa quando si va ad esplorare il mondo. L'orologio supporta solo la connettività Bluetooth, ma almeno è dotato di GPS e può memorizzare i dati fino a quando il telefono è a portata di connessione.

Huawei ha progettato il corpo del Watch Ultimate in modo da migliorare il segnale dell'antenna per funzionare nelle foreste più fitte, nelle zone montane più difficili e negli ambienti urbani, supportando i satelliti L1 e L5.

Huawei Watch Ultimate ha una batteria da 530mAh, che garantisce un'autonomia fino a 14 giorni con utilizzo tipico e fino a 8 giorni con utilizzo intenso. La durata della batteria è uno dei punti di forza di questo smartwatch, che supera di gran lunga la maggior parte dei concorrenti. L'autonomia effettiva può variare in base alle impostazioni e all'utilizzo, ma in generale l'orologio è in grado di garantire un'intera settimana di utilizzo con una singola carica con tutte le funzioni smart attive, compreso l'Always-on Display.

La ricarica avviene tramite un pad wireless incluso nella confezione. La ricarica completa richiede circa 60 minuti. L'orologio supporta anche la ricarica wireless Qi, quindi può essere ricaricato con qualsiasi caricabatterie wireless compatibile.

HarmonyOS su smartwatch è eccezionale

A bordo dell'orologio troviamo HarmonyOS 5.0, il sistema operativo proprietario di Huawei. Il software è generalmente intuitivo e facile da usare, con una semplice interfaccia basata su gesti. Tuttavia, la selezione di app per HarmonyOS è ancora piuttosto limitata rispetto a Wear OS di Google o watchOS di Apple. L'orologio presenta tantissime schermate personalizzabili dense di informazioni: ogni grafico, ogni dato e ogni animazione è ben pensato e rappresentato, con un livello di dettaglio che ad alcuni competitor manca.

Huawei Watch Ultimate Green Edition, quello da noi provato, introduce nuove funzioni dedicate al golf, tra cui la modalità Golf Course con oltre 15.000 mappe di campi da golf, la misurazione personalizzata della distanza, la funzionalità Plays-Like e l'AI Caddie che offre consigli intelligenti sul colpo successivo.

La modalità Golf Course consente di visualizzare la mappa del campo da golf direttamente sul display dell'orologio, con informazioni dettagliate su ostacoli, distanze e layout del green. La misurazione personalizzata della distanza utilizza il GNSS per fornire un posizionamento preciso e affidabile. La funzionalità Plays-Like tiene conto della pendenza del fairway per calcolare la distanza effettiva di tiro. L'AI Caddie analizza i dati del colpo e fornisce suggerimenti personalizzati sulla scelta del bastone e sul punto di atterraggio ideale.

Queste funzioni rendono Huawei Watch Ultimate un compagno ideale per i golfisti, fornendo dati e informazioni utili per migliorare le proprie prestazioni sul campo. Oltre a queste novità dedicate al golf, rimangono le funzioni pensate appositamente per chi fa immersioni, tutte esclusive della gamma Watch Ultimate.

L'orologio si collega allo smartphone tramite l'applicazione Huawei Health. L'app consente di visualizzare i dati di attività fisica e salute, personalizzare le impostazioni dell'orologio, scaricare nuovi quadranti, applicazioni e gestire le notifiche.

Huawei Health è un'applicazione completa e ben progettata, che offre un'esperienza utente intuitiva e funzionale. L'app consente di impostare obiettivi di attività fisica, monitorare i progressi nel tempo, analizzare i dati del sonno e dello stress, e ricevere consigli personalizzati per migliorare il proprio stile di vita. È anche possibile condividere i propri dati con amici e familiari, partecipare a sfide e confrontare le proprie prestazioni con quelle di altri utenti.

Conclusione

Huawei Watch Ultimate si posiziona senza dubbio al vertice della gamma di wearable prodotti dall'azienda cinese. Le funzionalità Explorer e quelle dedicate al Golf o alle immersioni subacquee sono sicuramente interessanti, ma sono la costruzione impeccabile e l'eccezionale durata della batteria a rendere questo dispositivo davvero speciale.

Sul mercato sono presenti altri smartwatch di fascia alta, ma ognuno si rivolge a un pubblico diverso. L'Apple Watch Ultra, ad esempio, è pensato principalmente per gli utenti iPhone e la sua autonomia limitata lo esclude da qualsiasi confronto con Huawei Watch Ultimate. Anche il Samsung Galaxy Watch Ultra, pur essendo un ottimo prodotto, si rivolge a un pubblico specifico ben radicato nell'ecosistema Galaxy. Huawei Watch Ultimate, al contrario, si propone come un'alternativa agnostica di alta qualità, e si distingue per un'estetica di grande impatto.

Esistono poi smartwatch professionali prodotti da marchi come Suunto, Coros e Garmin, ma questi dispositivi sono pensati per atleti professionisti e si concentrano su sport specifici. Huawei Watch Ultimate è uno smartwatch versatile, adatto a un pubblico di appassionati e amatori che cercano un dispositivo completo e performante che non sacrifica l'estetica.

Il prezzo di Huawei Watch Ultimate è elevato, ma giustificato dalle caratteristiche uniche e dalla straordinaria autonomia. In Europa, la versione Green Edition è proposta a 899 euro. Considerando che le colorazioni alternative costano molto meno, la versione Expedition Black a 599 euro e la Voyager Blue a 749 euro, giustificare la nuova tinta verde è molto difficile a parità di hardware. Huawei offre comunque una vasta gamma di wearable a prezzi più accessibili per chi non può permettersi il modello top di gamma.

Tirando le somme, Huawei Watch Ultimate è un investimento che non deluderà gli utenti più esigenti, alla ricerca di un dispositivo che combini design, funzionalità e prestazioni di alto livello.