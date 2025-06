La notizia in un minuto

Dopo anni di abbandono apparente, Google ha sorpreso tutti rilasciando Snapseed 3.0, un aggiornamento maggiore della sua app di editing fotografico che sembrava destinata all'oblio. L'applicazione presenta ora una completa riprogettazione dell'interfaccia utente con una nuova schermata principale che organizza le foto modificate in una griglia e introduce un pulsante circolare "più" per iniziare nuove sessioni di editing. Il cuore della trasformazione è una struttura a tre schede: "Looks" per gli stili preimpostati, "Faves" per salvare gli strumenti preferiti e "Tools" che raccoglie tutte le funzionalità in quattro categorie principali, dalle regolazioni di base agli effetti creativi, includendo anche un nuovo filtro "Film". Il sistema di controllo è stato modernizzato con un controller ad arco nella parte inferiore dello schermo, mentre la funzione di esportazione è stata spostata nell'angolo superiore destro per ottimizzare il flusso di lavoro. Google ha inoltre lasciato intendere che arriveranno altri aggiornamenti con il messaggio "Altro in arrivo, rimanete sintonizzati", suggerendo una rinascita più ampia dell'app, anche se per ora la versione 3.0 è disponibile solo per iPhone e iPad, mentre gli utenti Android devono ancora attendere.