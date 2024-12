I megapixel non vi bastano? Questo nuovo teleobiettivo scatta a 400MP!

TECNO ha annunciato due nuove tecnologie fotografiche per smartphone nel suo evento Future Lens 2024. Le novità includono la tecnologia EVS Dynamic Snapshot per immagini senza sfocature e un sistema teleobiettivo chiamato Tap Any Zoom Dual Prism Telephoto, che offre zoom automatico fino a 30x e foto composite da 400MP.

La tecnologia EVS Dynamic Snapshot sfrutta un sensore di visione basato su eventi (EVS) insieme a una fotocamera RGB tradizionale per catturare con precisione soggetti in movimento. A differenza delle fotocamere tradizionali che acquisiscono immagini frammento per frammento, questa tecnologia registra il percorso completo del movimento del soggetto, consentendo di ottenere immagini nitide anche in scene rapide come uccelli in volo o auto in corsa. TECNO ha implementato questa tecnologia per rispondere alle sfide della fotografia di soggetti ad alta velocità, combinando i dati di movimento dell'EVS con le immagini statiche della camera RGB.

L'altra innovazione evidenziata è il sistema Tap Any Zoom Dual Prism Telephoto, che risulta essere una soluzione teleobiettivo all'avanguardia. Grazie a due prismi e alla stabilizzazione ottica dell'immagine, questo sistema non solo permette uno zoom automatico semplice e veloce tramite doppio tap sul soggetto desiderato, ma offre anche la caratteristica Telephoto Sweep. Quest'ultima consente di creare un'immagine composta da 400MP unendo varie riprese del teleobiettivo, ampliando il campo visivo rispetto alle configurazioni teleobiettivo tradizionali. Questa tecnologia promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con la fotografia da smartphone, offrendo nuove possibilità creative.

Tuttavia, si sottolinea che per utilizzare la funzione di doppio tap è necessario partire dalle fotocamere principale o ultragrandangolare e non è possibile attivarla direttamente dalla fotocamera teleobiettivo. Questa limitazione potrebbe influenzare la flessibilità del sistema in determinati contesti d'uso.

TECNO non ha ancora confermato quando queste tecnologie saranno disponibili in dispositivi commerciali, ma le anticipazioni suggeriscono potenziali applicazioni già nel 2025. Continueremo a monitorare ulteriori dettagli da parte del produttore riguardo la disponibilità di queste innovative tecnologie fotografiche.

Nel corso degli anni, con l'avvento di sensori sempre più sofisticati e tecnologie avanzate, le capacità delle fotocamere degli smartphone hanno raggiunto livelli che una volta erano dominio esclusivo delle macchine fotografiche professionali. Le prime implementazioni di fotocamere su dispositivi mobili offrivano risoluzioni estremamente basse e non permettevano modifiche o ingrandimenti senza perdere notevolmente in qualità d'immagine. La prodezza tecnica di oggi, invece, consente agli utenti di ottenere immagini di livello quasi professionale.