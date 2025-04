CMF di Nothing Watch Pro 1.96" in OFFERTA a soli 39€!

Il CMF di Nothing Watch Pro con display AMOLED da 1,96" è disponibile su AliExpress. Questo elegante smartwatch supporta chiamate Bluetooth con riduzione del rumore AI e offre GPS multiministro integrato. Vi conquisterà con il monitoraggio completo della salute, tracciando attività fisica, battito cardiaco, livelli di ossigeno e qualità del sonno. Resistente all'acqua (IP68) e compatibile con iOS e Android, è disponibile in diverse colorazioni per adattarsi al vostro stile personale.

CMF di Nothing Watch Pro, per gli amanti del tech che vogliono spendere cifre contenute!

Il CMF di Nothing Watch Pro 1.96" rappresenta la scelta ideale per chi desidera uno smartwatch completo senza spendere cifre eccessive. Con il suo ampio display AMOLED da 1.96 pollici e la luminosità di oltre 600 nits, è particolarmente consigliato agli appassionati di fitness che necessitano di un dispositivo per monitorare attività fisiche, battito cardiaco, livelli di ossigeno nel sangue e qualità del sonno. La certificazione IP68 lo rende perfetto anche per gli sportivi che non vogliono preoccuparsi di acqua e polvere durante gli allenamenti.

Il CMF di Nothing Watch Pro è uno smartwatch con display AMOLED da 1,96 pollici dalla luminosità di 600 nits. Supporta chiamate Bluetooth con riduzione del rumore AI e integra GPS multiministro per il tracciamento preciso delle attività. Monitora battito cardiaco, ossigeno nel sangue, stress e sonno. Con certificazione IP68, è resistente all'acqua e alla polvere.

Compatibile con iOS 13+ e Android 8.0+, offre funzionalità come controllo del volume, modalità sonno e sveglia. Se cercate uno smartwatch completo che unisca design elegante e funzionalità avanzate, il CMF di Nothing Watch Pro rappresenta un'ottima scelta. Vi conquisterà con il suo display brillante, l'autonomia della batteria e le molteplici opzioni di monitoraggio fitness, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo per chi desidera tecnologia affidabile al polso.

