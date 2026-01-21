Sony presenta i LinkBuds Clip, dispositivi che privilegiano l'ascolto aperto rispetto all'isolamento acustico totale, una scelta progettuale che risponde alle esigenze di chi vuole rimanere connesso con l'ambiente circostante senza rinunciare alla colonna sonora della propria giornata. Disponibili da febbraio 2026 in quattro tonalità cromatiche (Greige, Black, Lavender e Green), questi auricolari rappresentano l'ultima evoluzione della filosofia "always on" del colosso giapponese.

La caratteristica distintiva dei LinkBuds Clip risiede nella loro architettura a clip aperta. La forma a C del dispositivo abbraccia il padiglione auricolare con un design che trae ispirazione dagli ear cuff ornamentali, garantendo adattabilità a diverse conformazioni anatomiche. Il corpo principale e la fascia superiore offrono un ampio raggio di regolazione, mentre i cuscinetti di montaggio removibili consentono personalizzazioni ulteriori in base alle preferenze individuali.

Sul fronte dell'esperienza sonora, Sony ha implementato tre modalità di ascolto selezionabili mediante tocchi sui dispositivi. La modalità Standard promette una resa bilanciata con voci cristalline e ricchezza di dettagli, mentre la Voice Boost Mode amplifica le frequenze vocali per facilitare la fruizione di podcast e contenuti parlati in contesti rumorosi, come stazioni ferroviarie o aree affollate. Chi invece si preoccupa della dispersione sonora in ambienti silenziosi può attivare la Sound Leakage Reduction Mode, minimizzando il disturbo verso le persone vicine.

Ascoltare senza isolarsi dal mondo circostante

La qualità audio rappresenta ovviamente uno dei cardini di Sony, che ha applicato ai LinkBuds Clip le conoscenze accumulate con la prestigiosa serie 1000X. Nonostante la configurazione aperta, gli auricolari promettono un suono naturale, fedele alla registrazione originale. L'implementazione della tecnologia DSEE per l'upscaling musicale e del formato 360 Reality Audio per esperienze immersive personalizzate arricchisce ulteriormente il profilo sonoro. Gli utenti possono affinare l'ascolto attraverso un equalizzatore a 10 bande personalizzabile nell'app Sony | Sound Connect, con la funzione "Find Your Own Equaliser" che semplifica la ricerca del profilo sonoro ideale.

Per quanto riguarda le comunicazioni vocali, Sony ha integrato un sensore a conduzione ossea che cattura la voce con precisione, combinato con un sistema di riduzione del rumore basato su intelligenza artificiale. Questa architettura garantisce conversazioni nitide anche in condesti acusticamente complessi, mantenendo la naturalezza del timbro vocale.

L'autonomia raggiunge fino a 37 ore totali di utilizzo, con una funzionalità di ricarica rapida che assicura un'ora di ascolto dopo appena tre minuti di collegamento alla fonte di alimentazione. La certificazione IPX4 contro l'acqua rende i dispositivi resistenti a sudore e pioggia, mentre la connettività Multipoint facilita il passaggio tra dispositivi diversi senza interruzioni. Il controllo tattile e l'adattamento automatico del suono basato su scenari e attività completano il repertorio funzionale.

Il confort durante l'utilizzo prolungato costituisce un altro pilastro del progetto. Il peso contenuto e l'assenza di pressione sul canale uditivo minimizzano l'affaticamento, mentre i cuscinetti opzionali garantiscono stabilità anche durante attività sportive come la corsa. L'approccio progettuale privilegia la consapevolezza dell'ambiente circostante, consentendo di percepire traffico, conversazioni e annunci senza rimuovere gli auricolari, una caratteristica particolarmente apprezzabile in contesti urbani dove la sicurezza dipende dalla percezione dell'ambiente circostante.