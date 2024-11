Il primo sconto sui nuovi auricolari Sony è interessante. Scopri a chi sono adatti

Quando si parla di auricolari wireless, oggi è praticamente scontato trovare la funzione di cancellazione attiva del rumore. Tuttavia, le nuove Sony LinkBuds Open si discostano da questa norma, non perché Sony l'abbia omessa, ma perché questi auricolari sono progettati per un utilizzo continuo, dalla mattina alla sera, senza dover attivare e disattivare l'ANC per poter percepire i suoni esterni quando necessario. Attualmente, Amazon offre il primo sconto su questi auricolari, proponendoli con un ribasso del 13%, portandoli a 173,53€.

Sony LinkBuds Open, chi dovrebbe acquistarli?

I Sony LinkBuds Open sono ideali per chi è sempre in movimento e non vuole rinunciare ad un'esperienza audio di alta qualità senza isolarsi completamente dall'ambiente esterno. Che siate appassionati di jogging tra le vie della città, lavoratori dinamici che necessitano di mantenere la concentrazione pur essendo consapevoli di ciò che accade intorno, o semplicemente alla ricerca di un modo confortevole per godervi la vostra musica preferita mentre siete in giro, questi auricolari rispondono a tutte queste esigenze.

Grazie al loro design innovativo e al supporto Air Fitting, offrono un comfort prolungato senza il rischio di cadere, rendendoli perfetti per una vasta gamma di attività. Oltre al comfort e alla praticità di utilizzo, i Sony LinkBuds Open si distinguono per la qualità del suono. La tecnologia del driver ad anello e il Digital Sound Enhancement Engine assicurano un'esperienza acustica equilibrata, permettendo di godere pienamente della vostra playlist, mentre rimanete attenti all'ambiente che vi circonda.

La resistenza all'acqua IPX4 li rende adatti anche alle sessioni di allenamento più intense o alle passeggiate sotto una leggera pioggia. Con fino a 22 ore di autonomia garantita dalla batteria, questi auricolari sono affidabili per tutta la giornata. Al costo di 173,53€, rappresentano un'ottima scelta per chi non vuole compromessi tra qualità audio, comfort e connettività.

